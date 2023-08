Nelle scorse ore gli ex calciatori Daniele Daino a Sportitalia e Nicola Zanini hanno parlato del mercato della Juventus e dei possibili obiettivi della formazione bianconera nell'annata che sta per cominciare.

Sullo stesso argomento ha detto la propria opinione a TMW Radio anche l'avvocato Maurizio Paniz.

Juventus, Daino: 'Ad Allegri servono calciato di esperienza, mentre ora ha elementi senza personalità'

L'ex calciatore Daniele Daino è stato intervistato nelle scorse ospite nella trasmissione televisiva Sportitalia e tra gli argomenti da lui trattati c'è stata la Juventus e i possibili innesti che i bianconeri dovrebbero immettere grazie al mercato.

"Allegri ha bisogno di leader, in questa Juve, costruita con tanti giocatori senza personalità" ha detto in merito Daino che poi ha aggiunto: "Mancano pedine con la caratteristica di Chiellini, Bonucci, Barzagli e Buffon. Loro costruivano le vittorie dei bianconeri. Serve tremendamente trovare giocatori con queste caratteristiche", ha affermato l'ex difensore del Milan.

Zanini: 'La formazione bianconera farà una stagione da protagonista'

Di un altro parere rispetto a quanto riferito da Daino è stato quello di Nicola Zanini, ex calciatore che ha vestito la maglia della Juventus per due stagioni. Zanini, intervistato dalla redazione di Juvenews.eu, ha dunque sottolineato come la formazione bianconera nella prossima annata potrebbe giocare per vincere lo scudetto: "Fidatevi di me: la Juve farà una stagione da protagonista assoluta.

Per me la Juve deve porsi due focus: campionato e Coppa Italia, come ai tempi di Conte. Non c’è l’Europa e l’obiettivo principale diventa l’Italia. Ma questo Max lo sa bene".

Zanini ha poi rintuzzato su questo argomento, evidenziando come l'assenza delle coppe europee per la Juventus possa aiutare la squadra bianconera nel concentrarsi unicamente sul campionato, non avendo partite in mezzo della settimana.

Inoltre, secondo l'ex calciatore molti dei calciatori della Juventus avrebbero la volontà di riscattarsi dopo l'annata precedente, iniziata male e finita peggio.

Infine Zanini ha concluso il suo intervento parlando del mercato fatto dalla Juventus e asserendo come i bianconeri con l'inserimento di Weah siano riusciti ad assicurarsi un calciatore di grande dinamismo.

Paniz: 'I bianconeri hanno fatto mercato in linea con quelli che ci si aspettava'

Infine, anche l'avvocato Maurizio Paniz ha parlato del mercato della Juventus a TMW Radio, affermando: "È un mercato in linea con quello che ci si aspettava tenendo conto delle difficoltà economiche. Era importante abbassare gli ingaggi e vendere gli esuberi. Ci si è riusciti senza sfoltire o indebolire la squadra, già forte lo scorso anno ma che è stata bersagliata dagli infortuni". Paniz ha poi parlato dei possibili obiettivi della Juventus dicendo: "Se si può puntare sui giocatori fondamentali e ci si aggiunge calciatori come Weah può venire fuori un grande campionato".