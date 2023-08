Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp avrebbe indicato Nicolò Barella dell'Inter come possibile rinforzo per i "Reds": l'ad dei nerazzurri Giuseppe Marotta potrebbe lasciare andare il centrocampista sardo ma solo per una cifra che sia di almeno 80 milioni di euro. Nel frattempo si starebbe allargando la distanza tra l'Inter e l'entourage di Lazard Samardzic dell'Udinese.

Inter, Barella piacerebbe a Jurgen Klopp

Il tecnico tedesco Jurgen Klopp dopo aver visto sfumare Moises Caicedo, centrocampista sul quale è piombato con prepotenza e 120 milioni di euro il Chelsea, ora avrebbe chiesto ai dirigenti del Liverpool di portargli Nicolò Barella.

Il mediano dell'Inter piacerebbe da tempo al manager ex Borussia Dortmund che in questa estate sulla mediana ha già perso due figure storiche come Fabinho e Jordan Henderson, entrambi volati in Arabia per un'avventura nella Saudi Pro League. L'Inter che nel suo presidente Steven Zhang ha da sempre sottolineato come in rosa non ci sarebbero calciatori incedibile, certamente farebbe a meno di perdere un elemento cardine come Barella a poco meno di una settimana dall'inizio del campionato italiano. Tuttavia, qualora alla Pinetina arrivasse un'offerta da 80 milioni di euro, allora l'Inter potrebbe davvero prendere in considerazione la cessione a titolo definitivo di Barella.

Con quei soldi la società nerazzurra avrebbe poi la forza di andare sul mercato e cercare quel difensore centrale che a oggi mancherebbe ancora alla squadra di Simone Inzaghi e un centrocampista che prenderebbe logicamente il posto di Barella.

A tal proposito, si starebbe intanto raffreddando la pista che porterebbe Lazard Samardzic all'Inter.

Inter, si allontana Samardzic

L'Inter e l'entourage di Samardzic starebbero ancora discutendo dopo il passo indietro fatto dal padre-agente del calciatore sulla prima trattativa che avrebbe portato in nerazzurro il centrocampista dell'Udinese.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter avrebbe fatto una sorta di ultimatum allo staff di Samardzic che entro la giornata di oggi dovrebbe dare una risposta definitiva sulle volontà del calciatore. Il fatto che Samardzic nelle scorse ore abbia ricominciato ad allenarsi con la maglia dell'Udinese, potrebbe indicare come tra le parti ci sarebbe una lontananza oramai incolmabile.

"Ho un po' una sensazione di scetticismo da parte della proprietà sull'evoluzione della trattativa. L'Inter non andrà oltre, se entro stasera non arriveranno contatti sulla ripresa della trattativa, dovremo considerarla sfumata", ha detto a tal proposito l'inviato di Sky Sport 24 Matteo Barzagli.