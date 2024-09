Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e delle parole dette nella conferenza stampa da Thiago Motta alla vigilia del match col PSV. Balzarini ha poi analizzato le potenzialità del club olandese.

Balzarini: 'Per Motta il calcio è uno sport semplice, il concetto che sosteneva Allegri'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e delle parole dette dal tecnico bianconero in conferenza stampa: "Oggi Thiago Motta ha detto che il calcio è semplice un po' come sosteneva Allegri.

L'italo brasiliano ha sottolineato come in un campo si attacchi in 11 e si difenda in 11 e non nego che in quel momento in sala stampa siamo tutti sobbalzati sulla sedia. Perché dopo aver detto frasi come "un passo alla volta" o come "Calma", che erano tutti cavalli di battaglia dell'ex toscano, l'italo brasiliano ha reiterato un altro concetto del livornese".

Balzarini ha continuato dicendo: "È ovvio che il calcio è semplice, lo dicono due allenatori con due filosofie diverse ma unificati dallo stesso concetto. Poi ci sono le sottolineature che sono diverse e qui emergono rispetto al passato i concetti come quello del portare la partita dove si vuole tramite il possesso o raggiungere il risultato attraverso la prestazione.

Locatelli ha addirittura parlato di dominare la partita".

Il giornalista ha infine concluso il suo video parlando dell'avversario della Juventus in Champions League: "Il PSV ha diversi nomi e ha vinto 5 partite su 5 in Eredivise. È una squadra a punteggio pieno e dunque prima in classifica. Con questo voglio mettere in guardia quei tifosi che il giorno dei sorteggi indicavano il club olandese come un avversario battibile.

A oggi sono loro quelli avanti e sui ragazzi di Motta sono già piovute diverse critiche".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Non siete saltati solo voi sulle sedie quando Motta ha detto certe cose'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Gianni non solo voi siete sobbalzati, ma anche io, come credo molti altri che erano alla visione.

Mi lascia perplesso quando afferma, senza critica ovviamente: 'Si attacca in undici e si difende in undici'. Una teoria che non so come interpretare, ma se lo afferma Motta, sarà così. Attendo con curiosità di scoprire come riuscirà a variare il gioco scialbo visto nelle ultime due partite, ma è altresì indubbio che il PSV adotta un gioco completamente differente da quello delle compagini italiane", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Bisognerebbe piantarla di tirare sempre fuori Allegri. Sinceramente è triste. Possibile che non si possa guardare avanti? Cadiamo nel ridicolo".