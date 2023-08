Uno dei giocatori avvicinati dalla Juventus è Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca sarebbe considerato una riserva e per questo potrebbe fare una nuova esperienza professionale, anche in previsione dell'Europeo 2024. Il Bayern Monaco potrebbe lasciare partire in prestito il giocatore, che piace a Massimiliano Allegri. Le trattative per un trasferimento di tale portata non sono mai semplici e richiedono tempo. Nonostante ciò, la determinazione della Juventus a migliorare la propria rosa potrebbe portare la società bianconera a formulare un'offerta che risulti allettante per Goretzka.

L'interesse del club bianconero nei confronti del calciatore tedesco, famoso per la sua versatilità e il suo impatto in campo, potrebbe rappresentare un fattore cruciale nel determinare il successo delle trattative.

La Juve valuterebbe l'acquisto di Goretzka

Oltre al coinvolgimento della Juventus, anche la volontà di Goretzka stesso avrà un ruolo fondamentale nella definizione del suo futuro. La prospettiva di vestire la maglia bianconera e di contribuire al progetto di Allegri potrebbe essere un fattore decisivo per il calciatore tedesco. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento, la situazione rimane aperta e suscettibile a cambiamenti.

Non è da scartare la possibilità che si definisca uno scambio di mercato fra Bayern Monaco e Juventus, se consideriamo che la società tedesca starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato Dusan Vlahovic.

Il giocatore bianconero sarebbe l'alternativa a Harry Kane, con il Tottenham che avrebbe ricevuto un'offerta da 100 milioni di euro per il suo cartellino, ma non sarebbe certa di lasciarlo partire, da qui l'idea di investire su Vlahovic, che la società bianconera valuta almeno 80 milioni di euro. L'eventuale inserimento del cartellino di Goretzka attutirebbe l'investimento per il giocatore bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il centrocampo. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è sicuramente quello di Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda il settore avanzato, la possibile partenza di Vlahovic potrebbe agevolare l'acquisto di Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.