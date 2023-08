La Juventus lavora per completare il centrocampo. Nicolò Zaniolo e Sofyan Amrabat sono due giocatori che completerebbero la rosa della Juventus apportando maggior qualità. Spesso accostato ai bianconeri, sull'ex centrocampista della Roma, ora in forza al Galatasaray, potrebbe esserci anche l'interesse del Milan. Diverso il discorso per il centrocampista della Fiorentina. Amrabat ha estimatori anche dalla Premier League e la dirigenza viola avrebbe già fissato le condizioni per la sua cessione che non comprenderebbero prestito o contropartite tecniche.

Zaniolo è valutato 30 milioni di euro

Il Calciomercato della Juventus è legato anche alle cessioni. Infatti, l'eventuale partenza di Denis Zakaria in direzione Monaco potrebbe sbloccare alcune operazioni in entrata. Inoltre, le precarie condizioni di Paul Pogba e le sirene arabe pronte a invogliare il centrocampista francese a lasciare Torino, potrebbero far riflettere il ds Cristiano Giuntoli sulla possibilità di apportare una piccola rivoluzione al centrocampo bianconero.

Zaniolo, a causa di un infortunio al dito, ha saltato l'andata del terzo turno di qualificazione alla prossima edizione della Champions League contro l'Olimpia Lubiana. Nonostante questo, le voci di calciomercato che lo riguardano non sono cessate.

La sua valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro, cifra che La Juventus potrebbe raggiungere utilizzando gli introiti derivanti da Zakaria e inserendo qualche contropartita tecnica.

Zaniolo potrebbe adattarsi bene negli schemi di Massimiliano Allegri. Il centrocampista azzurro può giocare da esterno, completando assieme a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic un tridente offensivo sulla carta molto propositivo.

Inoltre, Zaniolo può essere schierato come mezzala classica o come trequartista a supporto delle punte. È giusto sottolineare come l'ex centrocampista della Roma sia abile anche negli inserimenti in zona gol, caratteristica che fa gola alla Juventus.

Amrabat: la Fiorentina vuole solo cash

L'interesse della Juventus nei confronti del giocatore marocchino non è nuovo.

Infatti, il centrocampista sarebbe entrato nei radar bianconeri già durante la scorsa sessione di calciomercato invernale. Per acquisire le prestazioni sportive di Amrabat ci sarebbe da battere la concorrenza di alcune squadre inglesi, tra cui il Manchester United.

Nell'eventualità di riuscire a intavolare una trattativa, la Juventus dovrebbe superare le richieste della Fiorentina che attualmente sono di 25 milioni di euro circa più bonus. Cifra non proprio abbordabile per le casse bianconere, che per non lasciarsi scappare il giocatore, potrebbero proporre una soluzione in prestito con obbligo di riscatto. Condizioni che la dirigenza viola potrebbe non accettare.