La Juventus sembra aver messo nel mirino un nuovo talento da aggiungere alla rosa della società bianconera. Si tratta di Miguel Rodriguez, promettente attaccante del Celta Vigo, il cui contratto scadrà nel 2024. Nonostante la giovane età, Rodriguez è stato oggetto dell'attenzione della Vecchia Signora per un certo periodo. Il contratto in scadenza fra un anno agevolerebbe il suo approdo a Torino a prezzo agevolato, un po' come è successo per Facundo Gonzalez, centrale ex Valencia che dovrebbe andare a giocare in prestito alla Salernitana.

Nonostante la sua giovane età, Rodriguez ha già esordito nella prima squadra del Celta a soli 17 anni e ha dimostrato la sua abilità nel segnare gol.

Inoltre, ha fatto parte delle squadre giovanili della Nazionale spagnola, confermando il suo potenziale. Con una versatilità che gli permette di giocare come numero 9, come esterno sinistro o destro, Rodriguez sembra avere le caratteristiche che la Juventus cerca per il proprio organico.

L'attenzione ai giovani rimane evidente nella Juventus, che ha la possibilità di far crescere i giovani fra la Primavera bianconera alla Juventus Next Gen, come sta succedendo ad esempio a Dean Huijsen e Kenan Yildiz.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Miguel Rodriguez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe trattando l'acquisto dal Celta Vigo di Miguel Rodriguez. Lo spagnolo classe 2003 è uno dei talenti più interessanti del calcio europeo e potrebbe arrivare per fare esperienza nella Juventus Next Gen.

Cresciuto nel settore giovanile del Celta Vigo ha già esordito nella prima squadra disputando finora 11 match segnando anche 1 gol. A questi, bisogna aggiungere anche un match disputato nella Coppe del Re. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili della Spagna fino ad arrivare all'Under 19. Giovane che potrebbe crescere, quindi, insieme a Dean Huijsen e Kenan Yildiz che dovrebbero iniziare la stagione nella seconda squadra bianconera e gradualmente essere promossi nella prima a partire dalla seconda parte di stagione.

I due classe 2005 si sono messi in evidenza anche nella tournée americana, soprattutto il centrale olandese ha dimostrato una crescita evidente e può ritornare utile come alternativa nel settore difensivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per migliorare la rosa anche della prima squadra. A tal riguardo potrebbe arrivare un centrocampista se si dovessero definire delle cessioni. A centrocampo piace Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, per il settore avanzato, con la probabile cessione di Dusan Vlahovic, la società bianconera potrebbe acquistare Romelu Lukaku dal Chelsea.