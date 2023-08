L'Inter è molto attiva in questi giorni sul mercato per cercare di completare quanto prima la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri devono prendere due portieri, almeno un attaccante e un difensore che possa alternarsi con Matteo Darmian nel ruolo di braccetto di destra della difesa a tre, soprattutto dopo l'addio di Milan Skriniar, andato via a parametro zero al Paris Saint Germain. Il club starebbe così sondando diverse piste, l'ultima in ordine di tempo è quella che conduce a Trevoh Chalobah, per quello che è un ritorno di fiamma visto che la società nerazzurra aveva fatto un tentativo per lui già la scorsa estate.

Il Milan invece sta attuando una vera e propria rivoluzione, soprattutto a centrocampo. Andato via Sandro Tonali, sono arrivati Loftus-Cheek e Reijnders in attesa dell'ufficialità di Musah e potrebbe non finire qui. I rossoneri, infatti, avrebbero messo gli occhi anche su Teun Koopmeiners, che potrebbe arrivare qualora dovesse andare via Rade Krunic, finito nel mirino del Fenerbahce.

Inter su Chalobah

L'Inter vorrebbe completare la campagna acquisti in difesa visto che fino ad ora è arrivato il solo Bisseck, oltre al riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio. I nerazzurri devono ancora sostituire Milan Skriniar e trovare un elemento che possa alternarsi con Matteo Darmian, con il nome giusto che potrebbe essere quello di Trevoh Chalobah.

Il difensore non è ritenuto incedibile dal Chelsea, tanto che già lo scorso anno le due società ne hanno parlato senza però trovare un'intesa di massima. I Blues sono anche vicini a Disasi dal Monaco e questo potrebbe restringere ulteriormente gli spazi al classe 1999, che sarebbe pronto a chiedere la cessione.

La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma non è da escludere che i nerazzurri possano offrire il cartellino di Denzel Dumfries in cambio, con l'olandese che, però, resterebbe in prestito a Milano, un po' come successo con Udogie lo scorso anno, rimasto all'Udinese nonostante fosse stato acquistato dal Tottenham.

Milan su Koopmeiners

Il Milan sta rivoluzionando la rosa a disposizione di Stefano Pioli, in particolar modo in mezzo al campo. I rossoneri, però, potrebbero fare ancora qualcosa e sarebbero pronti a fare un tentativo per Teun Koopmeiners qualora dovessero piazzare la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce. Il centrocampista olandese ha rinnovato qualche giorno fa con l'Atalanta ma il fascino di giocare la Champions League e lottare per lo scudetto potrebbe portarlo a fargli chiedere la cessione se l'interesse dovesse essere concreto. Non è da escludere uno scambio con De Ketelaere, visto che alla Dea piace molto, con un conguaglio economico sui 10 milioni a favore dei bergamaschi.