L'Inter è stata una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di Calciomercato attuando una vera e propria rivoluzione della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Cambiamenti che non sembrano essere terminati visto che manca ancora almeno un attaccante, due qualora dovesse andare via Joaquin Corra, due portieri e un difensore. Intanto, però, la società nerazzurra cerca di lavorare anche in prospettiva futura e avrebbe messo nel mirino un colpo a centrocampo, che questa estate ha già visto l'arrivo di Davide Frattesi e Lazar Samardzic, per cui manca solo l'ufficialità, al posto di Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini.

I nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Gaetano Castrovilli, che potrebbe lasciare la Fiorentina. Il centrocampista non è più ritenuto incedibile dai viola, non essendo un titolarissimo dello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano, e non a caso si è parlato anche di un interesse del Napoli nei giorni scorsi.

Inter su Castrovilli

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Gaetano Castrovilli per rinforzare il centrocampo già in vista dell'estate 2024. L'obiettivo di Giuseppe Marotta sembra ormai conclamato, quello di creare uno zoccolo duro all'interno della rosa nerazzurra composto per la gran parte da calciatori italiani e l'interesse per il centrocampista della Fiorentina va verso questa direzione.

Operazione che, ovviamente, non è possibile nell'immediato avendo il reparto completo dopo l'accordo trovato con l'Udinese per Lazar Samardzic per una valutazione complessiva da 15 milioni di euro cash più il cartellino del giovane Giovanni Fabbian.

Castrovilli a Firenze non è più ritenuto intoccabile e lo stesso Vincenzo Italiano spesso lo ha relegato in panchina lo scorso anno, anche a causa di qualche problema fisico di troppo.

L'arrivo di Arthur, inoltre, potrebbe restringere ulteriormente gli spazi al classe 1997, che lo scorso anno ha messo a segno due reti e collezionato un assist in quindici partite di campionato.

La strategia dell'Inter

Gaetano Castrovilli ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con la Fiorentina e la trattativa per il rinnovo stenta ancora a decollare.

C'è ancora distanza tra le parti e proprio per questo l'Inter potrebbe inserirsi per mettere le mani sul centrocampista italiano. Il giocatore, infatti, guadagna 2 milioni e il club di Commisso avrebbe offerto un rinnovo al ribasso, fino a giugno 2027 a 1,5 milioni di euro. La società nerazzurra, invece, potrebbe mettere sul piatto un triennale, con opzione per il quarto anno, a 2,5 milioni a stagione, che è la richiesta dell'entourage dello stesso Castrovilli. In termini di costi e spazio in rosa, il centrocampista potrebbe andare a prendere il posto di Henrikh Mkhitaryan, che andrà in scadenza di contratto con i nerazzurri e ha un ingaggio da quasi 5 milioni lordi, esattamente quanto verrebbe offerto al calciatore viola.