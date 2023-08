Nemanjia Matic sarebbe vicinissimo a lasciare la Roma dopo un anno dal suo arrivo [VIDEO] per passare alla squadra francese del Rennes. Il serbo aveva dato negli ultimi tempi segnali di insofferenza nei confronti della società, dei compagni e anche verso l'allenatore Mourinho, che più di tutti lo aveva voluto in giallorosso un anno fa, dopo le esperienze in Inghilterra prima al Chelsea e poi al Manchester United.

I motivi della rottura

Il motivo della rottura non sarebbe dunque economico ma personale, infatti le prime insofferenze sono cominciate a fine luglio quando il centrocampista serbo, a causa di un presunto affaticamento muscolare, ha iniziato ad allenarsi individualmente, senza mai tornare ad allenarsi con la squadra, provocando quindi anche il malcontento di dirigenza e allenatore.

Sia Tiago Pinto che lo stesso Jose Mourinho hanno provato ha ricucire lo strappo, ma senza fortuna. Appurato che tenere Matic in rosa contro la sua volontà sarebbe stato controproducente (anche dal punto di vista economico) è stato deciso di cederlo. Il Rennes si è dunque fatto avanti, chiedendo alla squadra della capitale di svincolare il giocatore, poi davanti al rifiuto della società giallorossa, il club francese ha presentato una proposta economica ritenuta sufficiente.

Nemanja Matic è stato nel frattempo escluso dalle amichevoli della squadra romanista di Tolosa e di Tirana.

Le cifre dell'affare

Nelle prossime ore Nemanja Matic andrà a sottoscrivere un nuovo contratto con i francesi del Rennes: un biennale valido fino a giugno 2025.

Dopo diversi giorni di trattative intense i due club si sono accordati sulla base di un trasferimento a titolo definivo per 3 milioni di euro.

In questo modo peraltro la Roma chiuderebbe l'affare con una plusvalenza, in quanto il serbo era arrivato la scorsa estate a parametro zero

Secondo quanto trapela Matic guadagnerebbe in Francia, nel corso dei prossimi due anni, circa quello che alla Roma avrebbe guadagnato in un solo anno.

Chi lo sostituirebbe a Roma?

Ora la Roma dovrà quindi trovare un sostituto di Matic a centrocampo. Un nome che circola in queste ore è quello dell'ex Leandro Paredes, non riscattato dalla Juventus dopo la scorsa stagione e tornato quindi in Francia al PSG, dove attualmente si allena insieme agli altri esuberi.

L'argentino classe 1994 potrebbe gradire la possibilità di tornare nella squadra giallorossa dopo sei anni dalla sua partenza.