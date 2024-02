Quella del weekend appena trascorso è stata una giornata importante in Serie A nella zona della classifica che vale la qualificazione alle coppe europee. Nel match delle 12.30 di domenica la Fiorentina ha battuto il Frosinone per 5-1; nel pomeriggio il Bologna di Thiago Motta ha sconfitto per 4-0 il Lecce e ritrovando il miglior Orsolini. Sia i rossoblù emiliani che i viola toscani continuano dunque a sognare l'Europa.

La Fiorentina vince per 5-1 nella gara delle 12.30

Dopo un primo mese e mezzo di 2024 senza vittorie in campionato, la Fiorentina torna al successo e batte 5-1 in casa il Frosinone.

Al 16' Ikonè sfugge a Okoli mettendo dentro l'area un pallone che il "gallo" Belotti insacca in rete riuscendo a realizzare il suo primo goal con la maglia viola. Pochi minuti Ikonè che sfugge alla difesa del Frosinone e con il sinistro sigla il momentaneo 2-0. Nel primo tempo c'è ancora tempo per il terzo goal: cross dalla destra per Martinez Quarta che di testa colpisce prima la traversa e poi la palla supera la linea di porta. Nella seconda frazione il tecnico dei laziali Di Francesco prova a passare al 4-4-1-1 ma la sostanza non cambia, arriva infatti anche il quarto goal della Fiorentina con Nico Gonzalez che perfora Turati grazie a un gran destro potente al volo. Sono però da segnalare anche le iniziative da parte del Frosinone da parte di Kaio Jorge , che viene fermato due volte da un provvidenziale Terraciano.

Il Frosinone al minuto 66 riesce comunque a trovare il goal dell'1-4 con alla punizione di Mazzitelli che, grazie a una deviazione, beffa l'estremo difensore viola. Il quinto goal infine è siglato da Barak a fine partita, dopo la respinta di Turati in seguito al cross del subentrato Bonaventura.

Il Bologna si porta al quinto posto

Dal canto suo invece il Bologna ha battuto per 4-0 il Lecce.

I rosso-blu sbloccano subito la gara al 5' con il difensore Beukema, che a epilogo di una mischia insacca alle spalle di Falcone. D'Aversa capisce subito lo spartito della gara e prova a far cambiare atteggiamento ai suoi ma non c'è nulla da fare.

Infatti questo non è il pomeriggio del solito Zirkzee ma di Riccardo Orsolini al ventisettesimo minuto lascia sul posto Gallo e insacca col piede debole la palla del 2-0. Come se non bastasse il Lecce perde anche Banda causa infortunio e dunque la partita sembra ormai indirizzata, infatti, nella ripresa, Orsolini non si accontenta e sigla con sinistro il 3-0 che stende definitivamente la squadra di D'Aversa. Orsolini viene poi sostituito dopo la doppietta dal rientrante N'Doye. La partita non è pero conclusa e così nel finale il subentrato Odgaard si toglie la soddisfazione del suo primo goal in maglia Bologna. La gara si conclude dunque sul 4-0, con la squadra di Motta che si conferma la sorpresa di questa Serie A e continua a sognare un posto in Champions.

La classifica di felsinei e gigliati

Attualmente Bologna e Fiorentina si trovano rispettivamente al quinto e al settimo posto in classifica di massima serie. I rossoblù hanno 39 punti, mentre i gigliati ne hanno 37 (a pari merito con la Lazio): le squadre sono separate dalla Roma, sesta a quota 38 punti.

Complessivamente in quella zona della classifica vi sono sei squadre (dalla quarta alla nona) raccolte in un fazzoletto di soli 7 punti, in particolare in questa ultima giornata spiccano anche i successi di Milan e Atalanta, che consolidano i rispettivi terzo e quarto posto, ossia gli ultimi due utili per la Champions. In particolare i bergamaschi ora precedono di tre lunghezze il Bologna di Thiago Motta.