Nelle scorse ore l'ex attaccante Dario Hubner ha parlato ai microfoni di Tuttosport trattando diversi argomenti tra cui la Juventus e lo scambio che vedrebbe coinvolti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Dei due centravanti ha inoltre detto la propria opinione sul quotidiano La Repubblica il professore Paolo Bertinetti.

Juventus, Hubner: "Fossi nei bianconeri terrei tutta la vita Vlahovic e non prenderei Lukaku, non è neanche voluto dai tifosi"

"Vlahovic o Lukaku? Vlahovic tutta la vita. Io questo scambio non lo farei mai" queste le parole con cui ha esordito l'ex attaccante Dario Hubner nell'intervista che ha rilasciato nelle scorse ore ai microfoni di Tuttosport.

Hubner è poi voluto scendere nel dettaglio di quanto affermato dicendo: "Non perché non stimi Lukaku, che potenzialmente può essere anche più decisivo, ma al di là dell’età che parla a favore del serbo, Dusan ha ancora ampi margini di miglioramento e tra uno o due anni può essere ancora più forte e valere di più. Inoltre sbaglio o i tifosi della Juventus non vogliono assolutamente Lukaku?" Hubner ha poi commentato il recente passaggio di Harry Kane al Bayern Monaco per 120 milioni di euro: "Sicuramente un grande colpo, un giocatore pronto subito con cui i bavaresi sono ancora più competitivi anche in Europa. Il miglior acquisto però potrebbe averlo fatto il Napoli tenendosi stretto Osimhen. Se non si tratta del miglior centravanti in circolazione, è senz’altro tra i migliori".

Inter, Hubner: "Thuram mi piace e lo vedo bene vicino a Lautaro ma i nerazzurri dovrebbero fare un altro attaccante"

Hubner ha poi parlato di quello che potrebbe fare l'Inter in sede di Calciomercato per rinforzare l'attacco dopo aver perso sia Lukaku che Dzeko: "Thuram è forte. A me piace. Al fianco di Lautaro lo vedo bene.

Se poi la società riuscisse ad acquistare anche Arnautovic sarebbe un’altra punta perfetta nello scacchiere nerazzurro". Hubner ha poi concluso la sua intervista parlando della Roma e del rebus centravanti che il club giallorosso non sta riuscendo a risolvere: "Vedrei bene Zapata, tutt’altro che un giocatore nella fase crepuscolare della carriera.

E’ un po’ come Arnautovic, gente che ti garantisce 10-15 gol qualunque maglia indossi. Attenzione però perché Roma è una città che ti inghiotte se non sai gestirla: guardate Belotti, sembra che non sia più capace di far gol".

Juventus, Bertinetti: "Sono per tenere Vlahovic nonostante il contratto generosissimo fattogli dal club"

Infine anche il professore Paolo Bertinetti ha scritto sul quotidiano La Repubblica della Juventus e dell'eventuale scambio tra Lukaku e Vlahovic: "Sono per tenere Vlahovic, nonostante il contratto generosissimo, a salire, che, forse per la fretta di reclutarlo nel gennaio 2022, è stato siglato da una Juve che essendo una Vecchia Signora si è comportata da munifica Befana. Ma se certi giornali e testate tv dicono che la Juve fa male a prendere Lukaku, allora vuol dire che fa bene a prenderlo".