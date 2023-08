Nonostante abbia già effettuato diverse operazioni in entrata, il Milan continua a lavorare sul mercato. La società rossonera sarebbe alla ricerca di un altro attaccante che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli. In quest'ottica rientra il presunto interesse per Broja del Chelsea.

Milan: obiettivo Broja per l'attacco

Tra i profili seguiti dalla dirigenza del Milan ci sarebbe quello di Armando Broja, attaccante albanese del Chelsea che già in passato era stato accostato ad alcuni club italiani come il Napoli.

Broja al Chelsea non è una prima scelta del tecnico Mauricio Pochettino soprattutto dopo l'arrivo di Nicolas Jackson e il probabile acquisto di Olise.

Di conseguenza, il futuro del centravanti albanese potrebbe essere lontano da Londra, con i Blues che chiedono almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

Il Milan, dal canto suo, vorrebbe invece impostare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Un altro nome seguito dal Milan sarebbe quello di Moise Kean che, però, la Juventus cederebbe solo a titolo definitivo.

L'arrivo di un nuovo attaccante in casa Milan è comunque legato alle cessioni. In particolare, resta in bilico la posizione di Divock Origi, seguito dal West Ham di David Moyes a caccia del sostituto di Scamacca.

Potrebbe essere girato in prestito anche Lorenzo Colombo che cerca continuità dopo l'esperienza al Lecce.

Sul giovane attaccante italiano ci sarebbe l'interesse di Genoa e Cagliari.

Milan, idea Pellegrino per la difesa: De Ketelaere in prestito all'Atalanta

Il Milan starebbe lavorando anche su un nuovo difensore centrale. Oltre a Calafiori (che piace come eventuale vice-Theo Hernandez) si starebbe valutando Marco Pellegrino, centrale classe 2002 in forze al Platense.

Qualora dovesse arrivare a Milanello, Pellegrino rappresenterebbe un acquisto di prospettiva da far crescere alle spalle dei titolari Tomori, Thiaw e Kalulu. Il costo del suo cartellino sarebbe di circa 8 milioni di euro.

In uscita, per il reparto arretrato, ci sarebbe Fodé Ballo-Touré, con il Werder Brema che starebbe cercando un accordo con il Milan sulla base di 5 milioni di euro.

Chi invece ha lasciato Milano è Charles De Ketelaere. Il trequartista belga è andato all'Atalanta in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato sui 23 milioni, più un bonus del 10% in caso di futura rivendita.