Secondo le ultime di mercato, il Milan avrebbe richiesto in prestito alla Juventus Moise Kean, centravanti italiano che i bianconeri vorrebbero però cedere a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Restando in tema attaccanti per il Milan, secondo il giornalista di Sportitalia Francesco Letizia i rossoneri potrebbero aspettare gli ultimi rintocchi del Calciomercato per trattare con il Chelsea per il prestito Romelu Lukaku.

Calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero chiesto in prestito Kean alla Juve: i bianconeri lo lascerebbero andare per 25 milioni

Il Milan sta cercando di completare un calciomercato più che ricco con la classica ciliegina sulla torta che nel caso specifico sarebbe l'attaccante. Le ultime indiscrezioni vorrebbero dunque il club rossonero al lavoro per sondare più profili tra i quali spunterebbe anche il nome di Moise Kean: il centravanti attualmente in forza alla Juventus, seguendo la nuova politica della società piemontese per la quale nessuno verrebbe considerato incedibile, potrebbe uscire dalla Continassa per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il Milan invece, avrebbe chiesto Kean con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro e successivo diritto di riscatto che sarebbe potuto divenire obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

Su questo scoglio la trattativa per Kean potrebbe dunque arenarsi con la Juventus, il Milan di conseguenza terrebbe in considerazione anche altri profili come ad esempio quello di Broja del Chelsea, centravanti che piacerebbe anche alla Roma ma che il club inglese non vorrebbe lasciare andare in prestito o Ekitiké, giovane bomber del PSG che a soli 21 anni avrebbe già una valutazione di oltre 20 milioni di euro.

Milan, Letizia: "Lukaku potrebbe rimanere sullo stomaco del Chelsea che pur di mandarlo via potrebbe darlo in prestito"

Del possibile attaccante del Milan ha voluto dire la propria opinione anche il giornalista Francesco Letizia. Quest'ultimo, in un editoriale scritto su Sportitalia ha rivelato come i rossoneri potrebbero puntare nella fase finale del calciomercato a Romelu Lukaku: "Visti i buoni rapporti col Chelsea, occhio a escludere sorprese.

Perchè l'operazione Lukaku è letteralmente impossibile conti e logiche alla mano. Ma se il belga rimanesse sullo stomaco dell'amico di Gerry Cardinale, Bohely, pagare mezzo ingaggio e darlo al Milan, magari con la speranza di vederlo riscattato tra un anno, sarebbe pur sempre meglio che pagarlo intero e tenerlo fuori squadra". Letizia, restando in tema attaccanti per il Milan, ha sottolineato come il club rossonero osserverebbe sempre il profilo di Taremi, centravanti del Porto che la squadra lusitana valuterebbe circa 30 milioni di euro.