L'Inter sembra vicina a concludere la propria sessione estiva di Calciomercato. Restano poche mosse ancora da portare avanti in entrata e in uscita, con Valentino Lazaro che dovrebbe essere ceduto, visto che piace al Torino, mentre si proverà a rinforzare la difesa in queste settimane sfruttando qualche occasione di mercato.

I nerazzurri si stanno guardando intorno perché c'è un tesoretto importante nelle casse dopo che è sfumato l'arrivo di Lazar Samardzic, mentre in attacco si è deciso di puntare su Marko Arnautovic, arrivato per 8 milioni di euro più bonus dal Bologna.

Non è da escludere, dunque, un colpo importante e il nome in cima alle preferenze sarebbe quello di Benjamin Pavard, che è stato ad un passo dal club nerazzurro già a gennaio.

Il Real Madrid è invece alla ricerca di un portiere dopo il grave infortunio subito da Courtois, che rischia di tornare solo nel 2024 in campo dopo l'operazione al ginocchio. I Blancos hanno sondato diverse piste e l'ultima porterebbe a Mike Maignan, miglior portiere del campionato italiano in forza al Milan.

Inter su Pavard

L'Inter si sta guardando intorno per cercare di chiudere la sessione di calciomercato con un colpo di spessore che possa alzare il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il nome che piacere ai dirigenti è quello di Benjamin Pavard, che è stato ad un passo dai nerazzurri già a gennaio, quando sembrava che Milan Skriniar potesse essere ceduto al Paris Saint Germain con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza di contratto.

A distanza di qualche tempo il nome del difensore francese torna in orbita nerazzurra, le possibilità che si trovi un'intesa appaiono elevate. Pavard, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e le trattative per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo. L'obiettivo di Ausilio e Marotta sarebbe quello di mettere sul piatto 15 milioni di euro più bonus, a fronte di una richiesta di 30 milioni di euro.

Se le parti si verranno incontro, però, si potrebbe chiudere anche sui 20 milioni più bonus.

Real Madrid su Maignan

Il Real Madrid avrebbe bussato alle porte del Milan per chiedere Mike Maignan, individuato come sostituto ideale di Courtois, che si è infortunato gravemente e rischia di tornare in campo soltanto tra sei mesi.

Il fascino dei Blancos è sempre notevole, ma i rossoneri hanno rispedito al mittente il sondaggio del club di Florentino Perez. Anzi, Furlani e Moncada sono intenzionati a blindare l'estremo difensore francese con il rinnovo di contratto, portando il suo ingaggio oltre i 4 milioni di euro più bonus a stagione. Per cautelarsi il Real ha anche prelevato in prestito Kepa dal Chelsea, ma non è detto che i Blancos non tornino presto alla carica.