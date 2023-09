La situazione che riguarda Aurelio De Laurentiis in riferimento al caso plusvalenze e all'acquisto di Victor Osimhen dal Lille è diventata oggetto di attenzione e discussione fra agli addetti ai lavori. L'editoriale di Giovanni Capuano per derbyderbyderby valuta le possibili implicazioni di questa vicenda per la società campana che al momento non sembra rischiare nulla, poichè sotto indagine è finito solamente il presidente De Laurentiis.

Il giornalista Capuano ha parlato del caso Osimhen

Come spiega il giornalista Giovanni Capuano inizialmente la Giustizia Sportiva aveva assolto tutti i soggetti coinvolti nel caso Osimhen nella primavera del 2022, incluso il Napoli.

Tuttavia, la vicenda ha preso una direzione diversa quando è emersa la possibilità di riaprire le indagini, come dimostrato dalla sanzione inflitta alla Juventus in seguito all'inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino. Queste indagini si basano su carte di indagine, ma non hanno ancora portato a una sentenza definitiva.

Il Napoli ora si trova in una posizione simile a quella in cui si trovava la Juventus in passato. Il giornalista sportivo Capuano ha aggiunto: "Il Napoli rischia. Multa, penalizzazione, afflittività e tutto il resto. Fate voi". Una volta completate le indagini, la Procura della Federcalcio dovrà prendere in considerazione le prove raccolte e le valutazioni da effettuare.

La vicenda solleva importanti questioni sulla gestione delle indagini e delle sanzioni nel calcio italiano, e l'editoriale evidenzia il fatto che il Napoli deve essere consapevole del rischio che corre. La credibilità del calcio italiano è in gioco, e il modo in cui questa situazione sarà gestita avrà un impatto significativo sulla percezione del calcio nel Paese.

Il presidente della Figc Gravina ha parlato della vicenda riguardante De Laurentiis per il caso Osimhen

Le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina riflettono evidentemente la preoccupazione per l'attuale situazione riguardante l'indagine sull'acquisto di Victor Osimhen e l'ipotesi di falso in bilancio che coinvolge il presidente della società campana, Aurelio De Laurentiis.

La stagione calcistica precedente è stata caratterizzata da procedimenti sportivi legati all'inchiesta Prisma e alla Juventus, che ora è stata spostata a Roma per il processo.

L'aggiunta di nuove indagini, questa volta riguardanti De Laurentiis, rappresenta un ulteriore motivo di preoccupazione per il calcio italiano. Il presidente Gravina esprime la speranza che il calcio possa vivere momenti di serenità e che non si accumulino ulteriori tensioni in un campionato già bello e avvincente come sta dimostrando la Serie A in questo inizio di stagione.