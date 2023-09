Nonostante il mercato sia appena terminato, la dirigenza dell'Inter continua a pianificare il programma di rafforzamento della rosa di Simone Inzaghi. Il primo nome in cima alla lista per il futuro sarebbe quello di Thomas Muller del Bayern Monaco. Il tedesco ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe seguire il suo ex compagno di squadra Benjamin Pavard dopo soltanto un anno. L'esperienza di Muller sarebbe fondamentale anche in campo internazionale, il suo potrebbe essere un profilo molto congeniale sia da seconda punta che da mezzala. I dirigenti della squadra di Zhang sarebbero al lavoro perchè vorrebbero trovare prima di un suo addio l'erede di Mkhitaryan che ha il contratto in scadenza proprio nel 2024.

Per sostituire l'ex Roma sarebbero al vaglio anche altri calciatori, su tutti Felix Nmecha, Rayan Cherki e Aleksandr Golovin, rispettivamente tesserati con Borussia Dortmund, Olympique Lione e Monaco. Il primo è un profilo box to box ed ha già conquistato la maglia da titolare. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.

Il calciatore in forza al Lione è invece un trequartista di piede mancino che potrebbe agire anche da seconda punta, il suo contratto è in scadenza nel 2025 con una valutazione di circa 15 milioni di euro. Più semplice sarebbe arrivare a Golovin che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che agisce da diversi anni proprio da mezzala.

Un jolly per la formazione del futuro: potrebbe partire Barella

La società nerazzurra segue anche anche Youssouf Fofana che difficilmente rinnoverà il suo rapporto con il Monaco. Il calciatore classe 1999 potrebbe essere molto utile perché in grado di giocare sia a centrocampo sia come centrale di difesa.

Profili come il suo potrebbero essere presi in considerazione soprattutto se dovesse esserci una partenza eccellente.

Diversi club, per la prossima estate, sarebbero infatti sulle tracce di Nicolò Barella che avrebbe una stima del cartellino di circa 80 milioni di euro. Sulle sue tracce soprattutto Real Madrid e Liverpool.

Lautaro Martinez potrebbe rinnovare

Dopo un inizio da vero top player, condito da ben cinque reti in sole 3 gare, Lautaro Martinez potrebbe essere pronto a sedersi a tavolino con i dirigenti dell'Inter per rinnovare il suo contratto che attualmente scade nel 2026.

L'argentino, divenuto capitano dopo gli addii di Samir Handanovic e Marcelo Brozovic, potrebbe ricevere una proposta fino al 2028 con aumento dell'ingaggio che da 6 milioni di euro potrebbe arrivare a circa 7,5 con l'aggiunta di bonus in base ai risultati raggiunti.

La strategia della squadra nerazzurra sarebbe quella di blindare il 10 di Inzaghi per evitare che club di grande potere economico possano fiondarsi sull'attaccante, che nel corso della sessione di mercato che si è appena conclusa avrebbe già rifiutato un trasferimento in Arabia Saudita.