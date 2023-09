Ad appena due giorni dalla cocente sconfitta contro la Lazio, la tifoseria del Napoli punta già il dito contro il tecnico francese Rudi Garcia, ritenuto responsabile della debacle contro la squadra capitolina: è bastata una partita, per dir la verità un tempo solo giocato sottotono, per far tramontare la luna di miele tra il tecnico e il popolo napoletano.

Il Napoli è crollato nella ripresa

Dopo un primo tempo ottimamente giocato ma finito in parità (1-1), il Napoli è tornato in campo nella ripresa con gli stessi undici ma con un'eccessiva ansia di chiudere nel più breve tempo possibile la partita.

Un'eccessiva verve che ha tradito la compagine partenopea, trasformando così le trame offensive travolgenti del trio Osihmen-Kvara-Politano in una totale anarchia che ha visto protagonisti degli infruttuosi lanci lunghi facilmente neutralizzati dai difensori laziali.

Già all'inizio del tempo la difesa partenopea è parsa molto alta senza però un'adeguata copertura del centrocampo, equivoco tattico questo che ha concesso infinte praterie alla squadra di Maurizio Sarri.

In tutto questo ha pesato ovviamente molto l'assenza di Kim, abile più di tutti nello stare alti e nel neutralizzare sempre o quasi gli avanti avversari. La coppia Rrahmani-Juan Jesus non è parsa altrettanto efficace, servirà dunque maggiore prudenza d'ora in poi in campo.

Tifoseria contro Garcia, servirà pazienza

Quella di Napoli con molta probabilità è una delle piazze più difficile da gestire e con uno storico scudetto alle spalle la pressione è ancora più alta del solito.

Rudi Garcia è stato ingaggiato dal patron De Laurentis per confermare l'obbiettivo raggiunto l'anno scorso e migliorare il cammino in Champions League, bruscamente terminato ai quarti contro il Milan, con lo stesso De Laurentis ad aver chiaramente parlato di aspirare nel prossimo futuro alla conquista stessa della coppa dalle grandi orecchie.

E invece sono bastati appena 45' minuti per far finire Rudi Garcia sul banco degli imputati. Il popolo napoletano non nasconde le preoccupazioni legate alla debacle contro il suo ex allenatore Sarri e già oggi qualcuno si è lamentato via social della gestione del match contro i biancocelesti.

Servirà probabilmente più tempo al tecnico francese per trovare la giusta amalgama e alchimia in un gruppo di giocatori che ha appena imparato a conoscere: il Napoli si trova adesso a 3 punti della milanesi, a quota 9 a punteggio pieno, e a uno dalla Juventus, vittoriosa ieri sera in casa dell'Empoli.