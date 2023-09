Nelle scorse ore l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Radio anch'io lo sport della Juventus e delle mancanze che la squadra bianconera avrebbe in rosa. Della formazione bianconera e delle sue ambizioni hanno parlato anche Marco Bucciantini a Sky Sport e l'ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio.

Juve, Capello: "Ai bianconeri manca un pò di qualità e di personalità"

Fabio Capello, ex allenatore ed ora commentatore televisivo, è stato intervistato ai microfoni di Radio anch'io lo sport e tra gli argomenti trattati ci sono state la Juventus e le carenze dei bianconeri: "La Juve è ancora un ibrido.

A questa squadra manca un pò di personalità e un pò di qualità. Ieri con Pogba e Rabiot in campo si è visto qualcosa in più". Capello ha poi voluto parlare dell'Inter e dell'inizio di campionato che ha visto protagonisti i nerazzurri: "L'Inter è la squadra che più mi ha impressionato per continuità. Non ha perso niente, ha ancora voglia di vincere e di fare molto bene. Lo dimostra il fatto che non ha subito gol. Tutti corrono, tutti si sacrificano, tutti vogliono partecipare all'azione". Capello ha poi concluso il suo intervento parlando del Milan e sottolineando come i rossoneri finora abbiano rappresentato la vera sorpresa del campionato e che rispetto all'anno scorso siano diventati più forti qualitativamente e più uniti come squadra.

Juventus, Bucciantini: "Chiesa può trascinare questa squadra. Pogba? Non è più ai livelli di una volta"

Della Juventus che si sta formando quest'anno e di Paul Pogba ha parlato anche il giornalista sportivo Marco Bucciantini, che ai microfoni di Sky Sport ha detto: "La Juve è una squadra che spinge di più rispetto all'anno scorso, Chiesa può trascinare.

In modo magari non ordinato, ma non ci si addormenta mai. Pogba? Allegri a volte lo dice che ha bisogno di un giocatore di livello a centrocampo, ma il francese non è più a livelli elevati da tanto tempo fa. Non si riesce a costruire un'idea di formazione attorno al francese".

Juventus, Impallomeni: "I bianconeri hanno tre squadre più forti, l'Inter il Napoli ed il Milan"

Infine, della Juventus ha parlato anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni, che ai microfoni di TMW Radio ha detto dei bianconeri: "Senza picchi clamorosi ho visto un'ottima Juve, più vicina a quella di Udine che a quella vista in casa. Allegri dice bene, sarà un'impresa centrare la zona Champions. Ci sono tre squadre più forti della Juventus ora: Inter, Milan e Napoli". Impallomeni ha poi concluso il suo intervento parlando di Pogba: "Va gestito ma uno come lui anche al 30% è decisivo. Uno come lui anche così vale uno che sta al 100%".