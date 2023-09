La dirigenza sportiva del Real Madrid starebbe pensando a un possibile investimento importante per gennaio per provare a rinforzare la squadra a disposizione dell'allenatore Carlo Ancelotti, e il nome nuovo di queste ultime ore sarebbe quello di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, che piacerebbe molto al mister italiano; per provare a portare in Spagna il difensore nerazzurro il club spagnolo starebbe pensando a un'offerta da circa 60 milioni di euro da presentare già a gennaio: una cifra che potrebbe far vacillare la dirigenza dell'Inter.

L'idea del Real Madrid per la difesa: Alessandro Bastoni dall'Inter a gennaio

L'ottimo finale della scorsa stagione del difensore italiano avrebbe attirato sul giocatore l'interesse di diversi top club internazionali ma nelle ultime ore in particolare il Real Madrid starebbe pensando al giocatore come rinforzo per la linea difensiva gestita dall'allenatore Carlo Ancelotti.

Proprio il mister italiano sarebbe un grande estimatore del talento nerazzurro, ed avrebbe richiesto alla dirigenza del Real Madrid di provare a portarlo in Spagna quanto prima, addirittura provando un affondo nel prossimo mercato di gennaio.

I nerazzurri dal canto loro considererebbero il giocatore tra gli incedibili, pilastro della formazione di Simone Inzaghi, ma di fronte ad un'offerta importante potrebbero valutare la situazione; il Real Madrid infatti starebbe considerando di offrire almeno 60 milioni di euro per Bastoni, e la cifra potrebbe mettere in discussione il suo futuro in nerazzurro qualora si dovesse concretizzare la proposta spagnola.

L'Inter verso Empoli: Calhanoglu titolare

I nerazzurri nel prossimo impegno di campionato sono attesi dalla trasferta di Empoli, che ha appena cambiato allenatore con il ritorno di Andreazzoli sulla panchina dei toscani.

L'Inter arriva all'appuntamento con il ritorno di Hakan Calhanoglu [VIDEO], il cui problema alla coscia sinistra sembrerebbe superato totalmente; al suo fianco dovrebbero partire Frattesi e Barella, con un turno di riposo per Henrick Mkhitaryan.

In attacco dal primo minuto dovrebbe partire la coppia inedita Thuram-Sanchez, con il cileno in ottima forma e lanciato da Inzaghi dal primo minuto in una partita che sembrerebbe adatta alle caratteristiche del giocatore; turno di riposo per Lautaro Martinez, pronto però a subentrare qualora il risultato lo richiedesse.

In porta confermato Sommer, protetto dalla linea difensiva formata da Pavard, De Vrij e Acerbi, che darà il cambio ad Alessandro Bastoni come braccetto di sinistra; sulle ali dovrebbero partire Darmian e Dimarco.