Tra poche ore la Juventus scenderà in campo contro il Sassuolo nella quinta giornata del campionato di Serie A TIM 2023-24. Per il match contro i neroverdi Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare in blocco la formazione che ha sconfitto la Lazio: l'unico dubbio è a centrocampo, dove Fabio Miretti sembra in vantaggio su Nicolò Fagioli per una maglia da titolare come mezzala destra.

Chiesa e Vlahovic in avanti, ancora Kostic a sinistra e McKennie a destra

Il tecnico bianconero ripartirà dal consueto 3-5-2: in porta ci sarà Wojciech Szczesny, in difesa vista anche l’assenza di Alex Sandro per infortunio (ne avrà per oltre un mese) verranno confermati Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo.

A destra dovrebbe agire Weston McKennie che ha recuperato dalla botta rimediata in settimana in allenamento (Weah dunque dovrebbe partire ancora dalla panchina), in mezzo, Fabio Miretti, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot con Filip Kostic - ormai tornato padrone della fascia sinistra dopo che nelle prime due giornate Massimiliano Allegri gli aveva preferito Andrea Cambiaso senza concedergli neanche un minuto a gara in corso - sulla sinistra a chiudere la catena mediana.

In attacco nessuna novità con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ancora titolari. In panchina dunque e pronti a subentrare Nicolò Fagioli, Andrea Cambiaso, Samuel Iling - Junior, Arek Milik e Moise Kean. In particolare questi ultimi potrebbero trovare spazio nel secondo tempo e con ogni probabilità essere impiegati dal primo minuto il prossimo turno in occasione dell'infrasettimanale contro il Lecce.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa,Vlahovic.

Calendario serrato per la Juventus

Quella di oggi 23 settembre per la Juventus sarà la prima di tre sfide settimanali. Martedì 26 settembre i bianconeri saranno infatti come accennato in campo contro il Lecce, nel weekend poi la sfida all'Atalanta con i bianconeri di scena a Bergamo domenica 1º ottobre alle 18.

Dopo la sfida alla Dea sempre temibile di Gianpiero Gasperini, i bianconeri tireranno il fiato per qualche giorno salvo poi tornare in campo per l'ultima gara pre sosta per le nazionali contro il Torino di Ivan Juric. All'indomani del derby della Mole scatterà il libera tutti con i nazionali che lasceranno la Continassa per raggiungere i ritiri delle rispettive compagini.