Da 20 minuti circa sono ufficiali le formazioni di Milan vs Hellas Verona, match in programma tra meno di mezz'ora che apre il sabato di Serie A TIM. Per la sfida agli scaligeri Stefano Pioli ha deciso di rivoluzionare la propria squadra mediante l'adozione del modulo 3-4-3 e l'esordio dal primo minuto di Musah e Florenzi.

La sconfitta contro l'Inter, in Serie A, e il pareggio contro il Newcastle in Champions League hanno dunque indotto Pioli ad abbandonare il 4-2-3-1 per passare ad una difesa a 3 che in fase di non possesso diventa gioco forza a 5.

Il nuovo assetto promuove Musah e Alessandro Florenzi (che prende il posto di Theo Hernandez) che agiranno nelle fasce di destra e sinistra. In difesa spazio per Thiaw sul centrodestra, Kjaer in mezzo e Tomori centrosinistra. A centrocampo ruolo da interni per Rade Krunic e Reijnders (causa anche l'infortunio occorso a Loftus-Cheek fermato da un risentimento muscolare accusato durante il match di Champions League) e tridente composto da Leao, Giroud e Pulisic.

Milan, infermeria affollata: la situazione

Schieramento nuovo dunque e uomini in molti reparti freschi, questa la ricetta scelta da Pioli per far tornare i rossoneri al successo. Dopo il match contro l'Hellas bisognerà però fronteggiare i tanti infortuni, una contingenza piuttosto preoccupante date le partite ravvicinate che il Milan disputerà tra Serie A e Champions League nelle prossime settimane.

A cominciare dalla situazione del portiere Maignan, che si è fermato contro il Newcastle per un problema al solito polpaccio: gli esami hanno evidenziato che non ci sono lesioni ma la situazione andrà monitorata.

Ancora out anche Kalulu, che potrebbe garantire delle alternative in difesa sia per il modulo a tre che per una scelta a quattro che però si trova ancora ai box (ne avrà per almeno 15 giorni ancora) e Bennacer, che dovrebbe rientrare solo il prossimo anno dopo la rottura del legamento crociato rimediata sul finire dello scorso campionato.

Hellas Verona con la formazione tipo

Dal canto suo Marco Baroni risponde con un Verona tipo: difesa a 3 con Dawidowicz recuperato e schierato regolarmente come centrodestra, Faraoni largo a destra e Ngonge a guidare l'attacco.

Le formazioni ufficiali di Milan vs Hellas Verona

MILAN (3-4-3): Sportiello / Thiaw, Kjaer, Tomori / Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi / Pulisic, Giroud, Leao

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò / Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Terracciano; Duda, Lazovic; Ngonge.