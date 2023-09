La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo possibile rinforzo per la prossima stagione per la squadra da affidare a mister Inzaghi e il nome nuovo di queste settimane sarebbe quello di Jorginho, centrocampista attualmente di proprietà dell'Arsenal ma che a fine stagione dovrebbe svincolarsi. I nerazzurri starebbero riflettendo per un possibile colpo a parametro zero per il centrocampo.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Jorginho a parametro zero

Il centrocampista italiano arriva da alcune stagioni deludenti sotto il profilo sia delle presenze che delle prestazioni, venendo messo in seconda fila anche nella nazionale italiana dopo gli errori dal dischetto che sono costati la qualificazione allo scorso mondiale.

Il centrocampista sarebbe alla ricerca di un rilancio a livello internazionale ed in questa stagione infatti ha scelto l'Arsenal come palcoscenico per trovare nuova linfa nelle sue prestazioni, ma a fine stagione potrebbe cercare una nuova avventura, considerando anche il ritorno in Italia.

Sul calciatore ci sarebbe l'interesse dell'Inter, che con i direttori sportivi Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbe già lavorando per un possibile scenario di un ingaggio a parametro zero del centrocampista, ma molto dipenderà dalle scelte di mercato che verranno prese nella prossima estate, anche se il centrocampista italiano rimarrebbe un'ottima opzione come seconda linea di spessore.

Mercoledi Inter-Sassuolo, torna Calhanoglu sulla mediana

Nella partita infrasettimanale valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023-2024 i nerazzurri affronteranno il Sassuolo, che arriverà a San Siro dopo l'ottima vittoria casalinga contro la Juventus per 4-2.

I nerazzurri dovrebbero riproporre Hakan Calhanoglu sulla mediana, con il compito di smistare i palloni davanti alla difesa in supporto all'azione offensiva, supportato dalle due mezzali che dovrebbero essere Nicolò Barella e Henrick Mkhitaryan, con Frattesi pronto ad entrare a gara in corso.

In avanti i nerazzurri dovrebbero proporre la coppia Thuram-Lautaro, con il Toro capocannoniere del campionato con 5 reti in 5 partite disputate; dopo l'infortunio grave subito da Marko Arnautovic, in panchina a disposizione dovrebbe esserci il solo Alexis Sanchez come ricambio per le punte, con diversi centrocampisti però pronti a giocare più sbilanciati in avanti.

In difesa confermato Sommer tra i pali, con la linea difensiva a tre formata da Pavard, Acerbi e Bastoni; sulle fasce dovrebbero partire Federico Dimarco e Denzel Dumfries, con Juan Cuadrado che è rientrato tra i disponibili per il tecnico Simone Inzaghi.