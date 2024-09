Il Marsiglia ha raggiunto un accordo con Adrien Rabiot, svincolatosi a giugno dalla Juventus e ancora senza squadra. Sempre in Francia, sponda Paris Saint Germain, potrebbe invece essere il futuro di Asllani dell’Inter, che interesserebbe molto a Luis Enrique per la sessione invernale del Calciomercato.

Muscoli e velocità per De Zerbi

Il Marsiglia avrà un nuovo centrocampista. Si tratta di Adrien Rabiot, rimasto senza squadra dopo aver salutato la Juventus. Il giocatore non è stato neanche convocato da Didier Deschamps per gli impegni della nazionale transalpina.

L’ex Paris Saint Germain prenderà il posto di Jordan Veretout e dovrebbe firmare un contratto biennale di circa 6 milioni di euro a stagione. Si tratta di uno sforzo notevole per la società e per il giocatore, che ne avrebbe voluto guadagnare almeno 7.

Asllani obiettivo del Paris Saint Germain per gennaio

Kristjan Asllani interessa alla squadra di El Khelaifi, che potrebbe accontentare già a gennaio Luis Enrique. L’allenatore, infatti, apprezza le qualità in fase di impostazione, ma soprattutto in interdizione, del classe 2002 che ha il contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione di circa 25 milioni di euro. In estate sarebbe stato richiesto dalla Fiorentina e da alcune squadre della Premier League, ma l’Inter non ha voluto mai cederlo in quanto crede nelle sue potenzialità.

Inzaghi lo utilizza come alter ego di Hakan Chalanoglu, anche se i risultati non sono ancora del tutto soddisfacenti. All’albanese sembra mancare la velocità nel cambio gioco e la personalità per dirigere il reparto centrale. Contro il Monza ha giocato da titolare, ma la sua prestazione, così come quella della squadra, si é rivelata deludente.

Il Paris Saint Germain potrebbe fare un tentativo a gennaio e mettere sul piatto circa 20 milioni di euro, cifra che indurrebbe l’Inter ad effettuare delle valutazioni in base agli obiettivi stagionali prefissati.

Le caratteristiche per i club francesi

Rabiot, nel Marsiglia, può agire da mediano o da mezzala sia nel 3-4-2-1 che nel 4-3-3.

Inoltre, é capace di abbinare alla sua corsa pregevoli inserimenti che gli hanno garantito di andare a rete spesse volte con il club in cui ha giocato. Il Paris Saint Germain punta Asllani perché lo ritiene congeniale al 4-3-3. Luis Enrique ne apprezza la visione di gioco e il tiro dal limite e vorrebbe inserirlo come playmaker per impostare una costruzione dal basso, ma anche per garantire imprevedibilità nel cambio gioco. Quando giocava nell’Empoli ha dimostrato di essere pronto anche come mezzala.