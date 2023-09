Nelle scorse ore ed ai microfoni di Sky Sport Alessandro Del Piero ha voluto ricordare lo scudetto vinto nel 2002 dalla Juventus nei confronti dell'Inter nell'ultima di campionato, quella del 5 maggio. Una giornata che venne decisa da un gol di Diego Simeone, altro protagonista delle scorse ore ai microfoni di Sky Sport: il tecnico dell'Atletico Madrid in occasione del match di Champions contro la Lazio ha ringraziato i supporter biancocelesti per averlo accolto con striscioni ed applausi.

Juventus, Del Piero amarcord: 'Siamo affezionati a Simeone per quello che accadde il 5 maggio, fu una giornata storica'

L'ex calciatore della Juventus Alessandro Del Piero è stato ospite nelle scorse ore negli studi di Sky Sports e in concomitanza con il ritorno di Diego Simeone all'Olimpico per la partita di Champions League tra Lazio ed Atletico ha voluto ricordare il famoso 5 maggio, giorno in cui la Juventus vinse il suo 26° scudetto all'ultima giornata contro l'Inter grazie ad un gol segnato proprio dal "Cholo". "Siamo affezionati a Simeone. È stata una giornata storica ad Udine noi vinciamo presto segnando due reti in uno stadio tutto bianconero. Riuscivamo a capire quali erano i nostri tifosi perché c’è stata alternanza di gol che arrivava da Roma.

Io ero in campo, sul 2-2 entriamo per il secondo tempo e ci credevamo, ma sembrava fatta tutto per l’Inter per il clima all’Olimpico".

Del Piero, proseguendo nel suo racconto ha poi spiegato di aver intuito che qualcosa stesse cambiando a Roma da l'esultanza di una nutrita parte del tifo Juventino e quando chiese alla panchina cosa stesse accadendo, gli risposero che la Lazio aveva trovato il gol che portava i biancocelesti sul 3 a 2.

Del Piero ha poi spiegato come la squadra, nell'ultimo quarto d'ora di quella partita contro l'Udinese, fu praticamente attaccata metaforicamente alla radiolina per attendere il risultato finale dell'Olimpico, dal quale dipendevano le sorti dello scudetto bianconero.

Simeone: 'Ho tanti ricordi di questo stadio e ringrazio la tifoseria della Lazio per lo striscione che mi hanno dedicato'

Non solo Del Piero ieri ha voluto ricordare il passato, ma anche lo stesso Diego Simeone ha voluto ringraziare il popolo della Lazio per l'accoglienza con la quale è stato salutato per il suo ritorno all'Olimpico. "La tifoseria della Lazio è incredibile, ero molto emozionato, ci sono tanti ricordi, i grandi campioni vivono di questo affetto che non muore mai, anche lo striscione è stato bello, è stata una carezza al cuore" queste le parole dette da Simeone del post gara di Lazio - Atlatico Madrid ai microfoni di Sky Sport. Simeone ha poi concluso il suo intervento, commentato quanto accaduto in campo tra le due squadre, sottolineando come l'Atletico abbia avuto delle chance concrete per chiudere un match che poi alla fine è stato pareggiato in maniera rocambolesca dalla Lazio con il gol del portiere Provedel.