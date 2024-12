Victor Osimhen può diventare uno dei grandi protagonisti del mercato per la prossime sessioni di trasferimenti. Il centravanti nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli, sarebbe finito nel mirino di top club come la Juventus e il Paris Saint-Germain. Stando a quanto riportato dalla stampa nelle ultime ore, i bianconeri sarebbero pronti a tentare un’offensiva per portarlo a Torino in estate, ma attenzione anche al PSG, che dopo un avvio di stagione deludente, starebbe valutando un’operazione in vista del mercato di gennaio.

La Juventus può puntare su Osimhen a luglio

La Juventus avrebbe messo nel mirino Victor Osimhen per il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da "Il Mattino", i bianconeri avrebbero intenzione di avviare una trattativa con il Napoli per il bomber classe 1998, che attualmente sta giocando in prestito al Galatasaray. Una delle chiavi della possibile trattativa sarebbe la preferenza di tornare a lavorare con Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo della Juventus, con il quale aveva già avuto un buon rapporto ai tempi del Napoli, dopo che era stato proprio il dirigente toscano a portarlo in Italia nell'estate 2022.

Il Paris Saint-Germain valuta Osimhen per gennaio

Anche il Paris Saint-Germain starebbe seriamente pensando a Victor Osimhen.

La notizia arriva da RMC Sport, che ha riportato come la dirigenza del club parigino lo stia osservando attentamente già per il mercato di gennaio, provando così ad anticipare la concorrenza.

La clausola rescissoria di 75 milioni di euro per Osimhen renderebbe l'affare più interessante rispetto al passato per il PSG, quando il prezzo del giocatore era considerato troppo alto.

Juve: le altre possibili operazioni

Nella sessione di Calciomercato di gennaio la priorità della Juventus rimane la difesa. Con l'assenza di Bremer e la possibile partenza di Danilo, il club bianconero starebbe valutando profili di esperienza per puntellare il reparto. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Antonio Silva del Benfica, anche se rimarrebbe aperta pure l'ipotesi Milan Skriniar dal PSG.

Una possibile alternativa nella retroguardia potrebbe essere Marcos Senesi, stopper argentino attualmente in forza al Bournemouth.

A centrocampo il club bianconero, che potrebbe cedere all'estero il giovane Nicolò Fagioli, starebbe valutando la pista Frendrup dal Genoa. In attacco il ritorno di Milik de dall'infortunio potrebbe chiudere le porte ad arrivi nella finestra di gennaio. Anche per questo motivo il nome di Osimhen sarebbe caldo solo per la prossima stagione.