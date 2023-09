Secondo quanto scrive 'fichajes.net', la Juventus potrebbe valutare un possibile ritorno di Gianluigi Donnarumma nel campionato italiano. Il portiere attualmente al Paris Saint-Germain sembra non essere considerato incedibile dalla società francese, che potrebbe agevolare una sua cessione nel Calciomercato estivo.

La Juventus sta cercando di costruire un gruppo di giocatori italiani all'interno della squadra e potrebbe affidarsi a Donnarumma come riferimento del presente e del futuro. Prima di presentare offerte ufficiali al Paris Saint-Germain, l'obiettivo principale della Juventus sarebbe quello di iniziare a lavorare sull'ingaggio del portiere ex Milan per il mercato estivo successivo.

La Juventus potrebbe sostituire Szczesny con Donnarumma

L'eventuale trasferimento di Donnarumma alla Juventus potrebbe dipendere dalla cessione di Wojciech Szczęsny, il portiere attuale della squadra bianconera ha un contratto che scadrà a giugno 2025, e la Juventus potrebbe valutare offerte da 20 milioni di euro per il nazionale della Polonia.

La permanenza di Donnarumma al Paris Saint-Germain finora non è stata esattamente come ci si sarebbe aspettato per un portiere del suo calibro. Ha spesso subito critiche e il suo ruolo è stato messo in discussione, soprattutto dopo la recente sconfitta in campionato in cui ha concesso tre gol. Inoltre, c'è una sorta di sfida per la titolarità con il compagno di squadra Keylor Navas, che sta cercando di guadagnare più minutaggio e potrebbe convincere l'allenatore Luis Enrique grazie alla sua abilità nel gioco coi piedi, un aspetto cruciale per il gioco adottato dalle sue squadre.

L'eventuale arrivo di Donnarumma dipende anche dal prezzo di mercato che stabilirà il Paris Saint Germain per il suo cartellino oltre alle sue richieste d'ingaggio. Il nazionale italiano guadagna 12 milioni di euro a stagione, somma che difficilmente la Juventus garantirebbe al giocatore considerando la volontà di alleggerire il bilancio societario, nello specifico il monte ingaggi.

Il mercato della Juve

La Juventus valuta rinforzi anche a gennaio, soprattutto se le contro analisi dovessero confermare la squalifica di Pogba al testosterone. Si valutano diversi nomi per il centrocampo come Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach. Si valutano rinforzi anche per la difesa, in particolare per la fascia destra considerando che mancano alternative di ruolo a Weah, con Allegri che sta adattando McKennie. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera spicca Sacha Boey, terzino destro del Galatasaray valutato 20 milioni di euro.