La Juventus potrebbe mettere nel mirino Mattia Zaccagni dopo le parole espresse dal suo procuratore sportivo rispetto al rinnovo di contratto che si starebbe complicando con la Lazio.

Inoltre la società bianconera penserebbe per gennaio anche a un acquisto in difesa: il nome di Warmed Omari del Rennes sarebbe entrato recentemente nel mirino di Cristiano Giuntoli.

Juventus, la società bianconera avrebbe messo nel mirino Mattia Zaccagni della Lazio

Mattia Zaccagni sarebbe finito nel mirino della Juventus che valuterebbe la situazione in casa Lazio tra l'agente del calciatore ed il presidente Claudio Lotito.

Il procuratore di Zaccagni Mario Giuffredi ha infatti riferito in una recente intervista a Tuttomercatoweb.com: "Rinnovo? Ho parlato per otto mesi con Lotito, ci ho messo tutta la buona volontà per chiudere l’accordo ma da questo momento non sarà più un problema mio. E continuando così a fine campionato, contrattualmente, si troverà nella stessa situazione di Milinkovic Savic e non certo per colpa nostra".

Giuffredi parlando poi di un possibile accordo di rinnovo a fine stagione tra la Lazio e Zaccagni ha poi concluso: "A quel punto sarà troppo tardi. Noi non ci mettiamo ad aspettare le comodità degli altri".

In questo contesto la Juventus potrebbe inserire nella prossima estate per tentare di strappare Zaccagni alla Lazio.

Il suo costo, attualmente si attesterebbe intorno ai 30 milioni di euro ma questa valutazione potrebbe scendere, considerando che il calciatore si avvicinerebbe alla scadenza del suo contratto nel 2025.

Juve, si pensa anche a un difensore centrale: da Omari a Scalvini

La Juventus nella prossima sessione invernale di mercato potrebbe andare alla ricerca di un difensore centrale ed il nome nuovo uscito nelle scorse ore sarebbe quello di Warmed Omari.

Nazionale francese classe 2000 attualmente si trova tra le fila del Rennes, club transalpino che lo valuterebbe circa 10 milioni di euro.

Come alternativa, la Juve considererebbe anche altri nomi per la difesa tra cui ci sarebbe il profilo di Giorgio Scalvini: lo stopper dell'Atalanta a soli 19 anni è già considerato uno dei calciatori più promettenti della Serie A e la sua valutazione da 40 milioni di euro lo renderebbero un elemento difficile da raggiungere. La Juve insieme all'Inter e al Milan ne seguirebbero le tracce con la consapevolezza che per portarlo via da Bergamo sarebbe necessario uno sforzo economico non indifferente.