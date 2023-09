Il giornalista Enzo Bucchioni - alla vigilia della partita Juve-Lecce - ha espresso le proprie opinioni sulla situazione attuale della Juventus durante una trasmissione di SportItalia.

In particolare Bucchioni ha condiviso alcune osservazioni critiche sulla gestione di Massimiliano Allegri e sulla percezione dei giocatori nei confronti dell'allenatore e del suo approccio tattico.

Bucchioni ha parlato di Massimiliano Allegri e della sconfitta della Juventus contro il Sassuolo

"Credo che quello che propone Allegri non sia credibile, i giocatori non credono in quello che fanno in campo", sono queste le dichiarazioni di Enzo Bucchioni dopo la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo.

Il giornalista sportivo ha sottolineato come la Juventus stia vivendo un momento difficile, notando che molti si aspettavano che la squadra avesse una chiara identità e idea di gioco, ma che essa sembrava essere andata persa in alcune partite.

Poi Bucchioni ha fatto un confronto con il Napoli della stagione scorsa, sottolineando che quando le cose funzionano, i calciatori crescono, implicando che questo non sta accadendo nella società bianconera.

Il giornalista sportivo Bucchioni sulle motivazioni della Juventus

Il giornalista ha poi ipotizzato che Allegri potrebbe non avere il carisma necessario per presentare le idee tattiche convincenti e per motivare i giocatori. Inoltre ha menzionato che le contraddizioni nello spogliatoio possono avere conseguenze negative sulla squadra.

Infine, Bucchioni ha concluso affermando che la situazione attuale della Juventus è un "mistero buffo", ribadendo la propria convinzione che l'organico della squadra sia di buon livello, suggerendo che ciò che manca potrebbe essere una gestione tattica e motivazionale più efficace.

La vittoria della Juve contro il Lecce

La Juventus è intanto tornata alla vittoria nel match contro il Lecce per 1-0, mettendosi alle spalle la sconfitta contro il Sassuolo.

È stato un successo importante per la formazione di mister Allegri in previsione di altri due match che potrebbero rivelarsi decisivi per i bianconeri per lotta per le prime posizioni in classifica: la sfida di domenica 1 ottobre alle ore 18:00 contro l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo e poi quella contro il Torino prevista sabato 7 ottobre alle ore 18 all'Allianz Stadium.