La Juventus ha riscattato subito la brutta sconfitta contro il Sassuolo in campionato vincendo 1 a 0 contro il Lecce in campionato. Allegri si è affidato di nuovo a Szczesny dopo i pesanti errori del portiere contro la squadra emiliana. Nonostante le critiche il portiere rimane un giocatore importante e dovrebbe essere confermato anche per la stagione 2024-2025.

Almeno due errori del portiere della nazionale della Polonia hanno agevolato i gol del Sassuolo, non sono mancate critiche pesanti al portiere della nazionale della Polonia, soprattutto da parte dei tifosi bianconeri sui social alcuni dei quali hanno chiesto la promozione di Perin al ruolo di titolare, altri la cessione di Szczesny.

Nonostante questo e le indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse della Juventus per Gianluigi Donnarumma il portiere della nazionale dell Polonia dovrebbe essere confermato anche per la stagione 2024-2025 anche in considerazione di un contratto fino a giugno 2025. Anzi, secondo diversi giornali sportivi italiani si parla anche di un possibile prolungamento di contratto del giocatore per un'altra stagione così da offrire al giocatore un ingaggio stagionale minore rispetto ai quasi 7 milioni di euro annui che attualmente guadagna nella società bianconera.

Il giocatore Szczesny dovrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus nonostante gli errori tecnici di Szczesny anche in questo inizio di stagione (nel match contro il Sassuolo) dovrebbe confermare il nazionale della Polonia anche nella stagione 2024-2025.

La società bianconera ha fiducia nel suo titolare anche in considerazione di un contratto pesante fino a giugno 2025. Si parla anche di un prolungamento di contratto di un'altra stagione per cercare di alleggerire lo stipendio annuale da quasi 7 milioni di euro che guadagna Szczeny, magari offrendo al portiere circa 5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.

Si è parlato in queste settimane del possibile acquisto di Donnarumma da parte della Juventus.

Nonostante le problematiche nell'adattamento del nazionale italiano allo stile di gioco di Luis Enrique (il tecnico spagnolo chiede l'utilizzo dei piedi da parte die portieri) difficile che il giocatore si trasferisca a Torino nel calciomercato estivo non solo per il contratto fino a giugno 2026 ma anche per l'ingaggio che guadagna il nazionale italiano, circa 12 milioni di euro a stagione.

Inoltre bisognerebbe vendere Szczesny per investire su un portiere e attualmente non sono arrivate offerte per il nazionale della Polonia, che la Juventus valuta almeno 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. A tal riguardo i nomi seguiti dalla società bianconera sono quelli di Habib Diarra dello Strasburgo e di Khephren Thuram del Nizza, valutato sopra i 20 milioni di euro. Si tratterebbe di investimenti per il presente e per il futuro della società bianconera.