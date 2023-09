Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato a Radio BiancoNera della causa intentata da Leonardo Bonucci nei confronti del club piemontese per danno d'immagine subito. Anche la moglie del difensore italiano, Martina Maccari, ha dedicato un lungo post su Instagram inerente il rapporto di amore ed odio che ha avuto con la società bianconera.

Infine sul tema si è espresso anche il giornalista Xavier Jacobelli a TMW Radio.

Juve, Moggi sulla causa fatta da Bonucci: 'È andato a giocare la Champions, non capisco che danni pensa di aver subito'

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è stato intervistato nelle scorse ore da Radio BiancoNera e ha parlato della causa che ha intentato Leonardo Bonucci nei confronti del club bianconero per danni d'immagine subiti. "Se una società esclude un giocatore, ma permette a questi di potersi allenare, le chiacchiere stanno a zero. Inoltre Bonucci è andato all'Union Berlino, club che gioca la Champions League. Quindi, non capisco che danno pensa di aver subito. Ha fatto tantissimi anni nella Juventus, ma ha 35 anni. Il problema di fondo è che la carta d'identità parla una lingua difficilmente sconfessabile".

L'ex dirigente sportivo ha poi commentato quanto sta accadendo in casa Juventus con la possibile squalifica di Paul Pogba per doping: secondo l'ex dirigente, il centrocampista francese non avrebbe mostrato attaccamento ai colori bianconeri. Inoltre, secondo Moggi, qualora la squalifica per Pogba venisse confermata, allora il club piemontese avrebbe il pieno diritto di richiedere la risoluzione del suo contratto.

Juventus, la moglie di Bonucci dedica un post al club bianconero: 'Hai avuto il mio amore per osmosi ma spesso ti ho odiata'

Anche una delle persone direttamente interessate a quanto sta accadendo intorno a Leonardo Bonucci, ossia la moglie Martina Maccari, ha scritto un post su Instagram dedicato alla Juventus: "Proprio come le amiche che ti fanno sentire sempre un po’ in ombra, ma che alla fine ti fanno sentire protetta.

Quelle che sai di essere seconda, ma dopo una prima irraggiungibile. Anche quando le cose vanno male lei è in grado di passare la giusta ispirazione. È per questo, forse, che in questo mio amore assorbito per osmosi, ti ho odiata spesso".

Juve, Jacobelli: 'Dispiace vedere come sono andate le cose tra Bonucci e il club bianconero'

Infine, anche il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato a TMW Radio della causa intentata da Leonardo Bonucci contro la Juve: "Mi dispiace che siano volati gli stracci a questo modo tra la Juventus e Bonucci, soprattutto considerando che il nome del calciatore rappresenta un ruolo importante nella storia del club. Credo si potesse trovare un modo meno brusco nel comunicare a Bonucci che non avrebbe fatto parte del progetto. A quel punto si è poi venuta a scatenarsi una reazione a catena".