Un post scritto da Alessandro Del Piero inerente il suo esordio con la maglia della Juventus ha scatenato una larga fetta del pubblico bianconero, che sui social ha invitato l'ex capitano nonché numero 10 a tornare in società. Di Del Piero e del suo mancato ritorno alla Juve ha scritto anche Giancarlo Padovan che, su Calciomercato.com, ha sottolineato come il "Pinturicchio" difficilmente si vedrà aprire le porte della Continassa. In tono più polemico, invece, ha scritto su Twitter di Del Piero e di un suo eventuale ritorno alla Juventus il giornalista Fabio Ravezzani.

Juve, Del Piero ricorda il suo esordio con la maglia bianconera, i tifosi: "Torna capitano abbiamo bisogno di te"

Alessandro Del Piero, ex calciatore nonché capitano della Juventus, nelle scorse ore ha scritto un post su Instagram nel quale ricordava il suo esordio con la maglia bianconera. "Esattamente 30 anni fa, il 12 settembre 1993, indossavo per la prima volta la maglia bianconera della Juventus in una partita ufficiale. Un momento che ha segnato l'inizio di un incredibile viaggio con la Vecchia Signora. Grazie a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e che continuano a farlo. La maglia della Juventus non è solo un indumento, ma una seconda pelle, un simbolo di passione e dedizione". Un messaggio, quello pubblicato da Del Piero, che ha scatenato una larga fetta del pubblico della Juventus, che in replica al suo post ha invitato l'ex numero 10 a tornare tra le fila della società bianconera.

Si leggono infatti messaggi come questo: "Torna capitano, c'è bisogno di te di nuovo alla Juve. C’è bisogno del tuo carisma, della tua serietà, del tuo attaccamento alla squadra e della tua classe in un’altra veste" o come: "Tu sei la Juventus, torna a casa".

Juventus, Padovan: "Credo che Del Piero abbia capito che nel club bianconero per lui non ci sia la possibilità di approdare"

Di Alessandro Del Piero e del suo mancato ritorno alla Juventus ha voluto scrivere il giornalista Giancarlo Padovan. Quest'ultimo, nell'editoriale pubblicato su Calciomercato.com ha dunque detto: "Credo che Del Piero abbia capito bene e definitivamente che il suo approdo alla Juventus non sia possibile nemmeno con Elkann e il presidente Ferrero.

Meno di un anno fa, quando scoppiò il caso plusvalenze, i grandi giornali annunciavano che il ritorno di Del Piero sarebbe stato imminente. Peccato che a lui nessuno abbia mai fatto una telefonata".

Juventus, Ravezzani: "Il sogno di Del Piero è chiedere una montagna di soldi alla società bianconera"

Infine, anche il giornalista e direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha scritto di Alessandro Del Piero sul proprio account Twitter: "Il sogno è chiedere una montagna di soldi (come da calciatore) e uno staff ben pagato per fare il presidente. L’utile e il dilettevole". La critica di Ravezzani si riferisce in particolare ad un'intervista che aveva rilasciato Del Piero aTuttosport nel quale affermava di sentirsi ancora juventino nel sangue.