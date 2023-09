Il mercato italiano è ormai chiuso ma in alcuni paesi le sessione estiva di trasferimenti è ancora aperta. Infatti, in Arabia Saudita e in Turchia è ancora possibile fare acquisti fino al 7 settembre. Dunque, non sarebbe da escludere che, alle squadre italiane, possa arrivare qualche offerta per i loro giocatori. Uno dei calciatori che potrebbe ancora attirare l’attenzione potrebbe essere Paul Pogba. Il francese sarebbe stato contatto dal Galatasaray ma avrebbe stoppato subito gli approcci del club turco poiché la sua intenzione sarebbe quella di rimanere alla Juventus.

Anche le squadre arabe potrebbero tentare un assalto al numero 10 bianconero ma per il momento non sembrerebbe esserci nulla di concreto. Adesso Paul Pogba sarebbe concentrato solo sul campo e sugli impegni che lo attendono con la Juventus.

Pausa di lavoro per Pogba

Paul Pogba, durante la pausa per le nazionali, resterà a Torino a lavorare visto che non è stato convocato dalla Francia. Dunque, dopo la gara contro l’Empoli, il francese avrà di fronte a se di settimane nelle quali potrà allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha spiegato che dovrà centellinare Paul Pogba che è reduce da un anno e mezzo molto complicato. In ogni caso, il francese resta un giocatore in grado di spostare gli equilibri.

Il numero 10 juventino, contro l’Empoli, dovrebbe entrare ancora a gara in corso e potrebbe aumentare il suo minutaggio. Poi, dopo la pausa, Pogba potrebbe avere una condizione fisica ancora migliore visto che avrà tempo per poter lavorare con calma.

Mercato aperto in Arabia

In questi giorni, il mercato arabo sarà ancora aperto.

Infatti, i club sauditi potranno comprare ancora fino al 7 settembre. Dunque, non sarebbe da escludere che alcuni club arabi possano bussare alla porta delle società italiane. Le squadre saudite hanno dimostrato di poter avere diversi argomenti convincenti per attrarre i giocatori. Negli scorsi mesi, alcuni club arabi avrebbero bussato alla porta di Paul Pogba.

Ma il francese avrebbe preferito restare alla Juventus. Il mercato Saudita, però, è ancora aperto e chissà che qualcuno non possa tornare alla carica con il centrocampista bianconero. Pogba, comunque, sarebbe voglioso di riscattarsi con la Juventus e avrebbe respinto la proposta del Galatasaray. Almeno per il momento le sirene del mercato per il francese sembrano essere lontane e il suo obiettivo principale sarebbe quello di poter tornare a trascinare la Juventus con prestazioni convincenti sul campo. Questa è anche la speranza di Massimiliano Allegri che ripone la massima fiducia nei confronti del suo numero 10 e adesso il tecnico livornese sta facendo del suo meglio per riportarlo ai fasti del passato.