Prima gara stagionale per il Crotone e prima vittoria arrivata dalla trasferta di Catania nel "big-match" inaugurale dello Stadio Massimino. Una sfida difficile per gli squali che hanno saputo soffrire e riuscire a colpire nel momento giusto, in avvio di ripresa, con un colpo di testa di Alessio Tribuzzi. Il centrocampista, a lungo corteggiato nella finestra estiva di mercato dal Pescara, è stato blindato dalla dirigenza calabrese andando a ripagare la fiducia con una grande partita. Archiviata questa importante vittoria il Crotone affronterà nel turno della seconda giornata la Turris allo Stadio Comunale Ezio Scida.

Crotone, Tribuzzi l'arma in più

Diventato uno dei volti della Campagna Abbonamenti "Chi vive d'amore" 2023-2024 del Crotone, il centrocampista Alessio Tribuzzi ha ripagato a pieno la fiducia riposta in lui dal tecnico Lamberto Zauli. Al 66' il colpo di testa vincente su assist di Daniel Leo, per il gol che è valso la vittoria del Crotone a Catania. Dopo la rete la corsa verso la panchina per abbracciare il tecnico rossoblù. Anche un balletto per celebrare la via del gol ritrovata, un gesto che era stato già concordato con i compagni di squadra Eugenio D'Ursi e Mattia Vitale.

Crotone, la gioia di Tribuzzi

A fine match il centrocampista ha preso la parola ai microfoni del club calabrese andando ad analizzare la vittoria e la sua prova personale.

"Si tratta di una vittoria pesantissima arrivata attraverso un gioco di squadra. Sono felice per il gol, lo dedico alla mia compagna, a mia figlia e alla mia famiglia. Questa gara deve servire per darci fiducia. Il balletto? Avevamo già concordato la cosa con i miei compagni, con Mattia Vitale ed Eugenio D'Ursi. Abbiamo ottenuto una vittoria importante ma bisognerà ancora lavorare per farci trovare pronti al prossimo impegno".

Respinto l'assalto del Pescara

L'ultima giornata di trattative estiva ha fatto registrare anche l'ultimo tentativo da parte del Pescara di arrivare al centrocampista Alessio Tribuzzi. Gli abruzzesi, per avere il calciatore, sono arrivati anche ad offrire uno scambio di cartellini con il centrocampista Aristidi Kolak. Risposta negativa senza appelli quella del Crotone, che ha conservato il suo calciatore in rosa venendo premiata con una grande prestazione e con una rete da tre punti al Massimino.

Il Crotone torna allo Scida

Nella serata di domenica 10 settembre alle ore 20:45 gli squali faranno il loro esordio in una gara ufficiale allo Stadio Comunale Ezio Scida. Per il turno della seconda giornata di Serie C arriverà la Turris, squadra guidata dal tecnico Bruno Caneo. La sfida a Crotone dello scorso anno con la Turris si è conclusa con il punteggio di 0-0, mentre il primo match in assoluto tra le due formazioni - quello del girone d'andata - ha visto il Crotone vincere contro la squadra allenata dal tecnico Pasquale Padalino per 2-4.