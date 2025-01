La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato invernale, confermandosi come una delle squadre più attive di questa sessione. Dopo aver portato a Torino Alberto Costa e Kolo Muani, il club bianconero ha infatti chiuso l'accordo per Renato Veiga, difensore centrale portoghese del Chelsea.

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’accordo tra la Juventus e i londinesi sarebbe già stato raggiunto, con il trasferimento che dovrebbe avvenire con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione.

La Juventus pronta a regalarsi Renato Veiga

La Juventus aveva messo nel mirino da tempo Renato Veiga, ma negli ultimi giorni l'affare rischiava di saltare per via dell'inserimento della Lazio. Adesso però i bianconeri hanno compiuto lo scatto decisivo.

L'operazione sarebbe stata definita sulla base di un prestito secco fino a giugno da 4,5 milioni di euro, con il Chelsea che pagherà lo stipendio del giocatore e le commissioni all’agente.

In una prima fase gli inglesi spingevano per l'acquisto a titolo definitivo ma Cristiano Giuntoli, direttore bianconero, non ha mai aperto a questa ipotesi non potendosi impegnare per ulteriori spese fisse in attesa di sapere se il club parteciperà o meno alla prossima Champions League.

Renato Veiga, a convincere Thiago Motta è stata la duttilità

Renato Veiga è un difensore centrale, ma la sua versatilità potrebbe rivelarsi decisiva per le esigenze tattiche di Thiago Motta. Il portoghese ha dimostrato di poter giocare anche come terzino sinistro e potrebbe dunque agire al posto di Andrea Cambiaso o dargli il cambio a gara in corso.

In carriera Veiga ha ricoperto anche il ruolo di mediano ma in quella zona di campo la rosa bianconera sembra abbastanza coperta. Data la possibilità di muoversi sia al centro che sull'out di sinistra, il profilo del portoghese sembra andare a sostituire quello di Cabal. Adesso Cristiano Giuntoli dovrà invece prelevare il rimpiazzo di Bremer.

Juventus, manca l'ultimo tassello: è corsa a due tra Kelly e Hancko

Per l'ultimo slot da dover occupare, Cristiano Giuntoli sembra orientato ad acquistare uno tra Lloyd Kelly del Newcastle e David Hancko del Feyenoord.

Gli inglesi sembrano poter aprire ad un prestito differentemente dagli olandesi, vittoriosi ieri sera in Champions League contro il Bayern Monaco per 3-0. Anche per questo i bianconeri sembrano orientati a prelevare lo slovacco la prossima estate: la sua valutazione si aggira sui 35 milioni.