Nelle scorse ore il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha sollevato un tema controverso riguardante la partecipazione di Federico Chiesa e Matteo Politano alle partite di campionato dopo che entrambi i giocatori avevano lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale italiana per problemi fisici: Chiesa non ha nemmeno partecipato alla prima partita contro la Macedonia, mentre Politano è stato sostituito all'intervallo e ha lasciato il ritiro il giorno successivo, rinunciando alla partita contro l'Ucraina.

Tuttavia, entrambi i giocatori sono poi stati schierati già questo weekend nelle rispettive partite di campionato delle loro squadre, con Politano che ha giocato contro il Genoa e Chiesa contro la Lazio: entrambi hanno anche segnato un gol nelle rispettive partite.

Pistocchi ha parlato di un regolamento per le convocazioni in nazionale

"Dopo aver visto Chiesa e Politano, non abili per la Nazionale e tra i migliori della Juve e del Napoli quattro giorni dopo, sarebbe il caso di stabilire per regolamento che chi viene convocato in Nazionale e non risulta abile per infortunio non può disputare la successiva gara in campionato. O no?", sono queste le dichiarazioni del giornalista sportivo Maurizio Pistocchi in un recente post pubblicato sul social X (ex Twitter).

La considerazione fatta da Pistocchi ha sollevato ha generato un dibattito sulle regole e sulle procedure che regolamentano la partecipazione dei giocatori alle competizioni nazionali e di club.

I commenti degli utenti al post del giornalista Pistocchi

Tanti utenti hanno commentato il post social del giornalista sportivo Pistocchi. C'è chi ha suggerito di spostare le partite delle nazionali a fine stagione così da non andare ad appesantire i carichi di lavoro dei giocatori impegnati con le rispettive società, eventualità a cui il giornalista ha replicato dicendo che non è realizzabile.

C'è anche chi ha criticato il post del giornalista, scrivendo: "Ma perché queste notizie così populiste? Perché svendere la propria professionalità per un like? Perché non informarsi prima di scrivere? Perché alimentare una cultura del sospetto? Perché?".

E poi ancora: "I furbi sono quelli che saltano le amichevoli ma queste erano partite valide per la qualificazione agli europei con la Nazionale che tuttora rischia di essere eliminata.

Ma secondo lei ci sono giocatori non interessati a giocare gli Europei o i Mondiali? E come li giocano se la nazionale non passa?". La risposta di Pistocchi è stata: "Non faccio dietrologia, ma mi limito ad analizzare i fatti: e i fatti sono che ci sono giocatori di tutte le squadre che tornano a casa infortunati da Coverciano e guariscono in pochi giorni a casa loro. I casi sono due: o non erano infortuni seri e allora potevano rimanere nel gruppo azzurro o nei club ci sono medici che fanno miracoli. La cosa va avanti da anni, e gli esempi sono tanti".