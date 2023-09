In queste ore, la Juventus ha annunciato che slitterà di qualche giorno l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2023. Il cda vuole prendersi più tempo per redigere al meglio i conti del club anche in considerazione della recente chiusura del mercato. La società ha anche annunciato lo spostamento dell’assemblea degli azionisti che era calendarizzata a ottobre e invece si terrà a fine novembre. La Juventus, in questo ultimo anno, ha dimezzato le perdite e a breve il cda dovrebbe approvare un bilancio con un rosso di circa 115 milioni.

Intanto, stando a quanto affermano gli analisti di Equita, non sarebbe da escludere un aumento di capitale da parte di Exor.

Infatti, il patrimonio netto della società sarebbe passato da 135 milioni a circa 50/60 milioni. Non è escluso che l’azionista di maggioranza possa decidere di intervenire per migliorare questo aspetto.

La Juventus migliora i suoi conti

La Juventus, nel corso di questo ultimo anno, ha deciso di intervenire per migliorare con decisione i suoi conti. La società ha dimezzato il rosso di bilancio da 239 milioni a 115 milioni, numeri che confermano l’inversione di tendenza.

Inoltre, l’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di ridurre ulteriormente il monte ingaggi. Per questo motivo, Cristiano Giuntoli sarebbe al lavoro per rinnovare il contratto di molti calciatori, eventualità che consentirebbe di spalmare gli stipendi su un maggior numero di anni.

Adesso, comunque, bisognerà attendere l’approvazione del bilancio della Juventus da parte del cda per avere i dati esatti dei conti bianconeri.

Alcuni analisti, però, hanno già analizzato i conti della società torinese e non escludono un intervento da parte della proprietà per migliorare i conti bianconeri: “Riteniamo non si possa escludere un aumento di capitale”.

Questo intervento potrebbe avvenire per rinforzare il patrimonio netto del club.

Tanti calciatori in odore di rinnovo

Nelle prossime settimane, la Juventus potrebbe incontrare l'entourage di molti suoi giocatori per proporre dei prolungamenti di contratto. Tra i calciatori che potrebbero allungare il proprio rapporto con i bianconeri ci sarebbero Dusan Vlahovic, Manuel Locatelli, Wojciech Szczesny e Daniele Rugani.

Inoltre, la Juventus incontrerà l’agente di Federico Chiesa visto che il numero 7 juventino va in scadenza nel 2025.

Il nuovo corso bianconero è insomma tracciato e la società dovrà rendersi sempre più sostenibile e tornare ai livelli del 2015 in cui i conti erano a posto e la squadra otteneva grandi successi in campo. Ora, quindi, l’obiettivo di migliorare la situazione finanziaria deve passare anche dai successi della squadra. In tal senso, per la società è fondamentale che Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi raggiungano un piazzamento in Champions League per la prossima stagione.