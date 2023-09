Dopo un'estate ricca di indiscrezioni l'attaccante Nwankwo Simy rimarrà ancora alla Salernitana come elemento fuori rosa.

In questi ultimi due mesi sono state rifiutate dal calciatore le offerte giunte dall'estero, in particolare dalla Turchia, inoltre è svanita anche l'ipotesi di ripartire dalla Serie B con la maglia del Cosenza o della Sampdoria. Pure la possibilità per lui di ritornare a Crotone in Serie C è venuta meno nelle ultime giornate di trattative.

Simy ancora alla Salernitana

L'attaccante Nwankwo Simy rimarrà almeno fino alla prossima finestra di mercato invernale alla Salernitana.

A inizio estate per la punta erano arrivate due offerte dalla Turchia, in particolare dai due club di Adana, entrambe rifiutate.

Successivamente il calciatore era stato sondato dal Cosenza e dalla Sampdoria, senza però che sia stata avviata una reale trattativa. Troppo elevato l'ingaggio del nigeriano, anche alla luce di due annate che non hanno regalato particolari spunti. Alla fine è arrivata l'inevitabile conferma alla Salernitana: il club è stato quindi costretto a trattenere in squadra l'attaccante, che rimarrà però fuori rosa.

Le voci su Simy al Crotone

Nel corso dell'estate la possibilità per Nwankwo Simy di ritornare a Crotone aveva trovato riscontro, anche per il legame che il calciatore continua a mantenere con la città calabrese, infatti ha trascorso il Ferragosto a Crotone prima di ritornare a Salerno.

In maglia rossoblù la punta ha siglato oltre 60 reti, ben 40 in due stagioni, diventando capocannoniere della Serie B nel 2018-2019 e fermandosi ad un passo dal vertice dei cannonieri della Serie A nella stagione successiva.

Adesso per il 31enne Simy il margine di manovra sembra essere ormai ristretto. È infatti difficile prevedere una cessione nelle prossime ore in un club di un campionato in cui il mercato è ancora aperto, più probabile lo status di fuori rosa in terra di Campania.

Le parole del ds De Sanctis

Nelle ultime ore a fare chiarezza sulla situazione legata a Nwankwo Simy e la Salernitana è stato il Direttore Sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis. "Nell’ambito di quelle che sono state le trattative - ha dichiarato - bisognava associare alle entrate anche le uscite, sotto questo aspetto abbiamo avuto delle difficoltà. Un conto è non cedere per scelta e per offerte basse, un altro è avere gente che non rientrano nei piani e bisogna piazzarli. Tra questi ci sono Simy e Valencia".