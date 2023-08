Continuano a susseguirsi a ritmo serrato le indiscrezioni di mercato legate al Crotone.

La formazione rossoblù, che deve effettuare diverse operazioni, starebbe iniziando a muoversi anche nel mercato in entrata. Potrebbe così concretizzarsi il clamoroso ritorno dell'attaccante Nwankwo Simy già in città nei giorni scorsi per le vacanze.

Potrebbero poi sbloccarsi anche l'acquisto del difensore Giuseppe Loiacono dalla Reggina e le cessioni di Manuel Nicoletti alla Casertana e di Augustus Kargbo al Cesena.

Crotone, Simy è un'idea concreta

Nwankwo Simy continua a non allenarsi con la Salernitana e a rifiutare ogni genere di proposte dall'estero.

In Italia ci sarebbero stati dei sondaggi del Cosenza in Serie B ma a quanto pare l'attaccante nigeriano potrebbe ritornare al Crotone.

Per riuscire a liberarsi di un calciatore che incide parecchio sul bilancio societario, la Salernitana, proprietaria del cartellino, avrebbe anche iniziato a pensare all'ipotesi di una rescissione del contratto. In questo caso Simy potrebbe scegliere, da svincolato, la sua prossima destinazione e potrebbe anche rientrare nei parametri sia del Crotone che del Cosenza.

Un addio in attacco

Dopo la cessione di Iacopo Cernigoi al Rimini, il Crotone dovrebbe liberare un altro posto perfezionando l'uscita dell'attaccante Augustus Kargbo. Il calciatore della Sierra Leone, che era stato vicino al Cittadella nei giorni scorsi, starebbe per diventare un nuovo calciatore del Cesena.

In attacco gli squali dovrebbero cedere anche Gabriele Bernardotto per il quale si starebbe trovando una collocazione in Serie C. Sul fronte delle entrate interesserebbe invece, tra gli altri, il difensore Giuseppe Loiacono in uscita dalla Reggina.

Crotone, le altre operazioni

Valigie pronte, forse no. A sorpresa nella giornata del 21 agosto il centrocampista Jacopo Petriccione è tornato a giocare con la maglia del Crotone dopo essere stato posto fuori squadra nelle scorse settimane.

Per lui rimarrebbe vivo un interesse dell'Avellino ma il suo ritorno in campo potrebbe rappresentare anche un indizio circa una sua riconferma. Rimane invece in standby la trattativa con il difensore Luca Marrone (svincolato) che da diverse settimane si trova in vacanza a Crotone.

Non partirà infine il centrocampista Alessio Tribuzzi: il sondaggio condotto dal Pescara ha portato ad una fumata nera per gli abruzzesi.