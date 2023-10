A margine dell'incontro che si è tenuto a Roma con i membri dello Juventus Club Parlamento, il presidente Gianluca Ferrero ha parlato dei piani del club e delle aspirazioni della società per il prossimo futuro. "La Juventus ritornerà ad essere la Juventus" ha dichiarato Ferrero. La società vuole tornare grande ed essere di nuovo protagonista in Italia e un Europa.

"Torneremo lì dove dobbiamo stare"

Il presidente è partito innanzitutto con il commentare le vicende giudiziarie che lo scorso anno hanno riguardato il club: prima una penalizzazione di 10 punti per la vicenda plusvalenze (inizialmente erano stati 15), poi una multa da 718mila euro per il caso sulla manovra stipendi, chiuso sostanzialmente con un patteggiamento: "Una scelta necessaria in un sistema che lascia troppo poco spazio alla difesa - ha dichiarato Ferrero - Il rischio era di portarsi dietro e trascinare la situazione per troppo tempo, andando ad influire anche sul rendimento in campo".

Archiviato il tutto, la società vuole tornare ad essere un riferimento per il calcio italiano: "La Juventus vuole riposizionarsi all’interno delle istituzioni per tornare a pesare e ragionare da dentro sulle riforme" ha ricordato al riguardo Ferrero che in chiusura ha dunque citato il proprietario della Exor John Elkann, che ha spesso dichiarato come la Juventus sarà sempre la soluzione e mai parte del problema.

La Juventus potrebbe tentare un aumento di capitale

A margine dell'incontro di Roma era presente anche il nuovo Ds Cristiano Giuntoli che parlando del mercato di gennaio ha evidenziato come la società rimane vigile e che potrebbe fare qualcosa per potenziare la rosa.

Questa estate si è badato solo a tagliare le spese cedendo i calciatori in esubero e andando a dimezzare il rosso di partenza sceso a 115 milioni di euro: solo un acquisto, quello di Timothy Weah, e tante operazioni in uscita.

A gennaio invece la musica potrebbe cambiare con la proprietà che sta anche ipotizzando di portare avanti un aumento di capitale: "L'assenza delle coppe e dei suoi introiti pesa, la proprietà sta valutando se immettere denaro fresco" ha commentato al riguardo Ferrero.

In attesa di capire se e come la Juventus interverrà sul mercato c'è da pensare al campo: nel prossimo turno di Serie A i bianconeri affronteranno il Torino, dopo scatterà il libera tutti per la pausa delle nazionali.