Si lavora sul mercato per il settore difensivo ed uno dei nomi avvicinati alla Juventus per il mercato di gennaio è Lucas Vazquez, alternativa a Carvajal al Real Madrid e che è in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno. Difficile un prolungamento di contratto, per questo la Juventus potrebbe valutare l'ingaggio a parametro zero per la stagione 2024-2025 ma non è da scartare la possibilità che anticipi l'acquisto nel mercato di gennaio, magari offrendo una somma di qualche milione di euro al Real Madrid che accetterebbe per evitare di perderlo a parametro zero a giugno.

Il giocatore Vazquez potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Lucas Vazquez. Il giocatore del Real Madrid è in scadenza di contratto a giugno ma potrebbe anticipare il suo arrivo a Torino con il pagamento di una somma vantaggiosa. Il 32enne garantirebbe esperienza e qualità oltre al fatto che può giocare terzino e centrocampista di fascia destra e quindi sarebbe ideale sia per il 3-5-2 che per un'eventuale difesa a quattro. In questa prima parte di stagione Allegri sta adattando sulla fascia destra Weston McKennie. Vazquez garantirebbe anche mentalità vincente considerando la sua storia professionale al Real Madrid con tante vittorie in Champions League, al Mondiale per Club ma anche nel campionato spagnolo.

La società bianconera dovrà rinforzare altri settori e già nel mercato di gennaio potrebbe acquistare un centrocampista ed un giocatore per il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di un centrocampista, soprattutto se la proprietà decidesse di sostenere la società con un aumento di capitale.

A tal riguardo sono due i nomi che piacciono alla società bianconera, Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza. Per quanto riguarda invece il settore avanzato potrebbe arrivare un giocatore che si vada ad integrare con i vari Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il preferito rimane Domenico Berardi, che il Sassuolo valuta 30 milioni di euro.

La società bianconera potrebbe decidere di acquistarlo soprattutto se si dovesse definire una cessione importante nel mercato di gennaio. Si valuterebbe la partenza di Filip Kostic, che potrebbe trasferirsi al Tottenham per 20 milioni di euro.