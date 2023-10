L'Inter monitora i calciatori che potrebbero rinforzare la rosa a partire dalla prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni nel mirino della dirigenza sarebbero finiti i nomi di Gabriel Strefezza del Lecce e Marco Carnesecchi dell'Atalanta.

Il Tottenham, invece, avrebbe messo gli occhi su Marcus Thuram, nerazzurro da pochi mesi e titolare inamovibile con Lautaro Martinez nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, motivi per i quali appare molta complessa una sua cessione nell'immediato futuro.

Strefezza potrebbe essere offerto all'Inter

Contratto in scadenza nel 2025 e valutazione di circa 10 milioni di euro, Gabriel Strefezza sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri per una serie di ragioni.

Intanto il prezzo, contenuto, in secondo luogo le caratteristiche: si tratta di un calciatore dal baricentro basso, agile e veloce, in grado di agire tra le linee dotato di un buon tiro da fuori ma anche di una discreta visione di gioco. Specificità che latitano nella rosa di Simone Inzaghi, che ha ottimi attaccanti e mezzali altrettanto performanti che appaiono però meno abili nel galleggiare tra le linee per togliere punti di riferimento all'avversario. Le poche garanzie fisiche offerte sin qui da Sanchez e Arnautovic completano il pacchetto di motivazioni a disposizione dei dirigenti nerazzurri.

L'Inter pensa già al dopo Sommer

Il club pensa anche ad un possibile rinforzo per la porta. Yann Sommer sta rispettando le aspettative ma l'età non più verde (va per i 35) induce la società a valutare quelli che potrebbero essere i suoi eredi.

Marotta e Piero Ausilio seguono per questo motivo Marco Canesecchi dell'Atalanta: il calciatore della Dea avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbe da tempo la Juventus di Cristiano Giuntoli che potrebbe ingaggiarlo per sostituire Szczesny che ha il contratto in scadenza nel 2025. Marotta ha dimostrato di saper essere molto abile ad anticipare la concorrenza in diverse occasioni ed anche questa volta dovrà dare il meglio di se per riuscire a strappare l'estremo difensore alla Dea.

Thuram sarebbe stato sondato dal Tottenham ma per l'Inter oggi è incedibile

Le ottime prestazioni di Marcus Thuram avrebbero attirato l'attenzione della Premier League con il Tottenham che guarderebbe con grande interesse al maggiore dei figli di Lilian, ex calciatore di Parma e Juventus.

Gli Spurs potrebbero mettere sul piatto circa 50 milioni di euro e garantire ai nerazzurri una plusvalenza importante, un po' come accaduto con Andrè Onana, prelevato a parametro zero e venduto poi dopo un solo anno al Manchester United per 55 milioni di euro.

Thuram si è inserito alla perfezione nei meccanismi di Inzaghi ed è appena arrivato in nerazzurro, appare molto complesso dunque che la dirigenza lo faccia partire anche per evitare di creare un buco in rosa determinando la necessità di una sua sostituzione.