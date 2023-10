Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato delle ambizioni della Juventus in questa stagione, sottolineando come il termine scudetto stia cominciando a circolare sempre più insistentemente tra le mura della Continassa.

Anche l'ex calciatore Romulo ha messo la compagine guidata da Massimiliano Allegri tra le favorite per la vittoria finale del campionato. Diverso infine, è stato il pensiero di Fabio Cannavaro, che ha messo la Juventus dietro a Inter e Napoli nelle gerarchie per lo scudetto.

Juventus, Chirico: 'Pronunciare la parola scudetto per i bianconeri non è più proibito'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha dedicato un editoriale sul portale ilbianconero.com alla Juventus e alle rinnovate ambizioni da scudetto dei bianconeri dopo il convincente successo ottenuto in trasferta col Milan: "Prima notizia: alla Juventus non è più vietato pronunciare la parola scudetto. È già un passo avanti rispetto a soltanto una settimana fa, quando Allegri ripeteva quasi in loop ad ogni conferenza stampa che l’obiettivo principale in casa Juve, per questa stagione, era qualificarsi alla prossima Champions".

Poi Chirico ha sottolineato l'importanza che avrà la partita di questa sera contro l'Hellas Verona.

Il giornalista ha poi voluto mettere l'accento sulla questione degli infortunati, soffermandosi nello specifico sul caso Chiesa: secondo il giornalista, Allegri non starebbe rivelando al pubblico le vere condizioni dell'esterno offensivo, che nonostante sembrerebbe non aver particolari problemi fisici, continua a partire dalla panchina in ogni match.

Romulo: 'Allegri parla di quarto posto ma i bianconeri sono i favoriti per vincere lo scudetto'

Anche l'ex calciatore della Juventus Romulo ha parlato delle ambizioni da scudetto che può nutrire in questa stagione la compagine bianconera: "Allegri parla del quarto posto ma è solo una strategia intelligente. Lo sappiamo tutti che la Juve gioca sempre per arrivare prima, ma se arriverà terza potrà dire: ‘siamo stati bravi’.

Lo fa per togliere le pressioni, non solo su di se, ma soprattutto sulla sua squadra, a maggior ragione dopo quello che è accaduto nel mondo Juve negli ultimi mesi e credo anche che la Juve è la favorita per vincere lo scudetto".

Cannavaro: 'Napoli e Inter sono forti, il Milan ha una rosa competitiva, la Juve la metto dietro'

Infine, anche l'ex difensore Fabio Cannavaro, intervistato a Sportweek, ha parlato della corsa scudetto dicendo: "Se il Napoli capisce quanto è forte, resta la squadra più divertente. L’Inter è lì, Thuram mi ricorda il primo Ibra: oggi è più concentrato sugli assist rispetto ai gol, quando inizierà a segnare di più farà la differenza. Il Milan ha una rosa competitiva, la Juve la metto un po’ indietro".