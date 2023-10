Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter starebbe valutando per la prossima estate il nome di Santiago Gimenez, attaccante classe 2001 messicano del Feyenoord capace di segnare finora 15 gol in 11 partite giocate in questa stagione.

La Juventus invece non sarebbe invece convinta dell'ipotesi di un ritorno a gennaio di Douglas Costa, esterno offensivo a un passo dallo svincolo dal MLS, che nei giorni scorsi aveva detto di gradire un possibile ritorno nel club bianconero.

Inter: piace Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord

L'Inter starebbe sondando il mercato alla ricerca di un attaccante di primissimo livello da portare alla Pinetina nella prossima estate e gli occhi dell'ad Giuseppe Marotta si sarebbero posati su Santiago Gimenez.

Il centravanti messicano attualmente in forza al Feyenoord sta vivendo un inizio di stagione sensazionale, con 15 gol e 3 assist collezionati in 11 gare disputate fra tutte le competizioni. L'ultima doppietta in Champions League segnata contro la Lazio, ha accesso ancora di più i fari su un calciatore che nello scorso aprile ha compiuto 22 anni.

L'Inter lo avrebbe dunque messo nel mirino, ma portarlo in nerazzurro a giugno potrebbe essere un compito particolarmente arduo per una serie di motivi.

Il primo riguarderebbe il costo complessivo dell'operazione: attualmente Gimenez verrebbe valutato dal Feyenoord circa 45 milioni di euro ma se continuasse a segnare con questa regolarità, allora il costo del suo cartellino potrebbe di pari passo lievitare fino ad arrivare ad una somma a tre cifre.

Il secondo motivo per il quale Gimenez sarebbe un'operazione complicata per l'Inter riguarderebbe i tanti club dietro al centravanti messicano: sul classe 2001, oltre ai nerazzurri avrebbero infatti posato il loro sguardo anche diverse squadre in Premier League come Arsenal e Chelsea ed il Real Madrid.

Juventus, Douglas Costa si propone ma il nome dei brasiliano non scalda la società bianconera

Negli ultimi giorni su alcuni media si sta parlando del possibile ritorno dello svincolato Douglas Costa alla Juventus, dopo che il brasiliano si è detto pronto a vestire nuovamente la maglia bianconera. "Col controllo di Allegri questa Juventus può combattere per tutto.

Io voglio essere uno dei suoi soldati per raggiungere i nostri obiettivi. Il mio sogno è quello di tornare da voi", ha svelato Douglas Costa, alimentando ancora di più le voci di un suo possibile ritorno alla Juventus.

Il club bianconero però non sarebbe convinto di portare nuovamente il brasiliano a Torino: la società piemontese, guidata dal credo di Cristiano Giuntoli, preferirebbe infatti puntare su profili di calciatori più giovani rispetto a un'atleta di 33 anni.