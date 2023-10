I dirigenti dell'Inter Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero seguendo da vicino un talento per l'attacco del futuro: il nome sarebbe quello di Luciano Gondou, attaccante dell'Argentinos Juniors; la dirigenza nerazzurra starebbe pensando a un'affondo per l'attaccante già a gennaio, dietro il versamento di circa 5-6 milioni di euro, che secondo alcune fonti di mercato potrebbero bastare per convincere il club argentino a lasciare partire il giocatore, anche se probabilmente, dato il rientro di Arnautovic tra i disponibili, la trattativa potrebbe slittare nella prossima estate.

L'idea dell'Inter per l'attacco del futuro: Luciano Gondou dall'Argentinos Juniors

Cresciuto nel settore giovanile del Sarmiento, dove ha debuttato in prima squadra il 13 aprile 2021, il calciatore argentino classe 2001 è esploso da qualche anno nel campionato del proprio paese, segnando in tre stagioni 16 reti su 70 presenze e venendo così acquisito dall'Argentinos Juniors.

Nello scorso anno si è messo in mostra con reti importanti in Copa Libertadores; i nerazzurri avrebbero individuato il profilo come possibile rinforzo offensivo da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

Marotta e Ausilio starebbero lavorando già con l'Argentinos Junior per un'eventuale trasferimento del giocatore già nel prossimo mercato invernale, nel quale i nerazzurri potrebbero mettere sul tavolo circa 5-6 milioni di euro per convincere il club argentino a cedere il cartellino dell'attaccante.

La notizia del rientro tra i disponibili di Marko Arnautovic però potrebbe frenare la trattativa e portare la dirigenza nerazzurra a considerare l'attaccante argentino come possibile obiettivo per la prossima estate, lavorando con tranquillità per il suo trasferimento.

Il giocatore argentino non sarebbe l'unico seguito dai nerazzurri per l'attacco, ma l'età e il costo basso del cartellino potrebbero far salire rapidamente le quotazioni di Luciano Gondou per l'attacco del futuro.

La situazione dell'attacco dell'Inter: Arnautovic si avvicina al rientro

Mentre la dirigenza si muove sul mercato, nella rosa dei nerazzurri si starebbe per recuperare Marko Arnautovic, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe rientrare già per la partita contro il Salisburgo in Champions League del 9 novembre prossimo.

Questo recupero darebbe sicuramente tempo alla società di organizzare la futura campagna acquisti di rinforzo per gennaio senza dover forzare l'acquisto di una punta, ma potendo ragionare con prospettive future ed eventualmente attendendo l'estate per portare a termine un colpo importante per la fase offensiva.