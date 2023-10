La Juventus ha pubblicato sui propri profili social la video ripresa degli allenamenti odierni della squadra, un evento che ha scatenato l'ironia di decine di tifosi bianconeri che sul web hanno sarcasticamente commentato i ritmi tenuti dagli uomini di Massimiliano Allegri.

Tra i calciatori intravisti nelle immagini, appare anche Nicolò Fagioli, centrocampista finito recentemente al centro del caso sulle scommesse illegali.

Juventus, il club posta l'allenamento odierno sui social, gli utenti spronano la squadra: 'Sembra di vedere un risveglio muscolare'

Nelle scorse ore è stato postato sui canali ufficiali della Juventus le riprese dell'allenamento odierno dei bianconeri. Delle immagini che, finite sui social, hanno scatenato decine di commenti di altrettanti tifosi.

Il trend che si nota dai messaggi è quello dello sfottò nei confronti di un ritmo di training tenuto dagli uomini di Massimiliano Allegri, definito da alcuni come blando. Si leggono infatti messaggi sarcastici tipo: "Come mai alla Juve uno stretching si chiama allenamento?" oppure: "Questi sono i ritmi posso venire pure io ad allenarmi" o ancora: "Ritmo da risveglio muscolare al bagno Lella di Gatteo a mare".

Un'ironia che ha contagiato un susseguirsi di messaggi dal tono sarcastico: "Sempre belli molli", scrive un tifoso, mentre un altro sottolinea: "Se andate con questo ritmo sarete pronti per la prossima stagione".

Tra i post scritti dagli utenti, non poteva mancare un riferimento a Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri oggetto spesso e volentieri di critiche sui social: "Mi raccomando mister, non li far sudare!

". Nei messaggi, si leggono anche tifosi preoccupati seriamente del ritmo di allenamento mostrato dai calciatori della Juventus: "Ma questi non corrono mai? solo esercizi! per questo arrivano a marzo e non si reggono più sulle gambe. Uno staff atletico di terza categoria".

Infine, c'è chi invece sprona la squadra a dare il massimo in vista del delicato match di campionato che vedrà la Juventus affrontare il Milan in trasferta: "Allenatevi bene, serve una bella vittoria nonostante i problemi degli assenti".

Fagioli riappare negli allenamenti della Juve, sui social qualcuno scrive: 'Cacciatelo via, non merita questa maglia'

Tra i calciatori ripresi nel filmato dell'allenamento postato dal club bianconero appare anche Nicolò Fagioli, reduce dal patteggiamento sul caso scommesse e squalificato per sette mesi.

Anche in questa circostanza, non sono mancati i commenti dei tifosi bianconeri che sui social si sono divisi. Da una parte c'è chi scrive: "Cacciate via Fagioli, con la Juventus ha finito. Non merita di indossare più la maglia. È una persona marcia e sporca che danneggia l'immagine della Juventus", mentre dall'altra c'è chi prende le parti del centrocampista: "Fagioli uno di noi".