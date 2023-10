Secondo le ultime voci dalla Spagna, Real Madrid, Chelsea e Arsenal sarebbero pronte a generare un'asta di mercato per l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Il club bianconero, però, a stagione in corso e con tutti gli obiettivi da perseguire, non dovrebbe acconsentire ad una cessione che lascerebbe il tecnico Massimiliano Allegri privo del suo centravanti titolare.

Real Madrid, Chelsea ed Arsenal pronte a darsi battaglia da gennaio per Vlahovic, ma la Juventus non intende cedere il suo attaccante

Dusan Vlahovic piacerebbe a diversi top club sparsi in Europa, tra cui Real Madrid, Chelsea e Arsenal, e seguendo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, già da gennaio potrebbe arrivare alla Juventus un'offerta mirata all'acquisizione a titolo definitivo del classe 2000.

Tuttavia il club bianconero, per una serie di motivi piuttosto evidenti, difficilmente dovrebbe acconsentire ad un trasferimento del serbo nella finestra di rafforzamento invernale. Vlahovic, infatti, viene considerato alla Continassa, e nello specifico dal tecnico Massimiliano Allegri, la prima punta della formazione bianconera, candidatura piuttosto pesante per una squadra che ambisce a rientrare nei primi quattro posti della graduatoria di Serie A. Il secondo motivo per il quale la Juve non dovrebbe acconsentire alla cessione a gennaio di Vlahovic sta nelle alternative che il mercato invernale avrebbe da offrire: a stagione in corso appare complicato pensare che le big, da cui eventualmente Giuntoli andrebbe ad attingere, lascino partire i loro attaccanti titolari.

Di conseguenza, il ds dei bianconeri sarebbe costretto ad accontentarsi delle occasioni last minute offerte da una finestra di rafforzamento che spesso è magra di opportunità. Inoltre, il fatto che la Juventus sia legata a Vlahovic fino al prossimo 2026, fa si che il club bianconero non rischi niente a livello contrattuale e non abbia particolari motivi per accelerare la cessione di un calciatore che a fine stagione, magari dopo un'annata particolarmente proficua, potrebbe aver incrementato il suo valore.

Juventus, per la cessione di Vlahovic le cose a giugno potrebbero cambiare

Se a gennaio apparirebbe complicato credere nella cessione di Vlahovic da parte della Juventus, le cose potrebbero cambiare radicalmente per il successivo giugno. Se alla Continassa, infatti, arrivasse un'offerta da almeno 100 milioni di euro, allora il ds Giuntoli potrebbe cedere il centravanti serbo e reinvestire parte del tesoretto nell'acquisto di un sostituto all'altezza.