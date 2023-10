Secondo la stampa spagnola, la Juventus sembra essere la favorita per l'acquisto di Sancho nel mercato di gennaio. L'attaccante del Manchester United è attualmente una riserva e valuterebbe una nuova esperienza professionale a gennaio, anche perché vuole partecipare all'Europeo con la nazionale inglese e ha bisogno di raccogliere minutaggio. Allo stesso tempo, il Barcellona sta valutando il talento inglese per un possibile trasferimento a giugno.

Il giocatore Sancho potrebbe approdare alla Juventus in prestito a gennaio

Il rapporto difficile dal punto di vista professionale e umano con il tecnico del Manchester United Erik ten Hag potrebbe agevolare la partenza di Jadon Sancho nel mercato di gennaio.

Come scrive la stampa spagnola la Juventus sembra essere davanti a tutti per l'acquisto del giocatore che arriverebbe in prestito fino a giugno. La società bianconera cerca rinforzi di qualità e Sancho rappresenterebbe l'ideale in quanto garantirebbe un supporto importante a Vlahovic e Chiesa. Probabile che l'ingaggio dell'inglese sia però sostenuto anche dal Manchester United, considerando che guadagna circa 20 milioni di euro a stagione. Come scrive Sport è probabile che Sancho ritorni in Inghilterra a giugno per poi trasferirsi al Barcellona, in un'idea di gioco che valorizzerebbe la sua qualità e le sue caratteristiche tecniche. Dopo essere cresciuto nel Manchester City, Sancho si è trasferito da giovanissimo al Borussia Dortmund fino all'approdo nel 2021 al Manchester United per una somma vicina agli 80 milioni di euro.

L'attaccante inglese però non è riuscito ad incidere come ci aspettava complici anche le problematiche riguardanti il Manchester United nelle ultime stagioni, con tanti tecnici sostituiti. Sancho non è l'unico giocatore valutato dalla Juventus per il settore avanzato. Potrebbe far ritorno in prestito Federico Bernardeschi dal Toronto, si valuterebbe anche un'offerta per il cartellino di Domenico Berardi del Sassuolo, anche se il prezzo di mercato da 30 milioni di euro non agevola un suo eventuale approdo a Torino.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a rinforzi per il centrocampo. A tal riguardo uno dei nomi valutati dalla società bianconera per aggiungere qualità al settore è Khephren Thuram, giocatore del Nizza che ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ed un prezzo di mercato di 40 milioni di euro. Non sarà facile arrivare al centrocampista francese, per questo la società bianconera valuta anche altri nomi. Uno su tutti Habib Diarra dello Strasburgo, già avvicinato alla Juventus nel recente Calciomercato estivo.