Nelle scorse ore, l'ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera di un suo possibile ritorno nella società bianconera. Cobolli Gigli, invece. intervistato alla trasmissione Cose di Calcio, ha parlato di un altro personaggio accostato recentemente alla "Vecchia Signora", Antonio Conte: secondo l'ex presidente della Juventus, il club piemontese dovrebbe guardare altrove, piuttosto che pensare ad un ritorno del leccese.

Juventus, Del Piero: 'Il mio ritorno in bianconero? magari nel prossimo futuro cambieranno le cose'

L'ex giocatore nonché capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, è stato intervistato dal Corriere della Sera nelle scorse ore e parlando di un suo possibile ritorno tra le fila della società bianconera ha detto: "Le persone mi chiedono: “Perché non torni alla Juve?”. Io rispondo che non devo tornare, perché non sono mai andato via. Quando passi tanto tempo e tante esperienze in una comunità le radici affondano nel terreno. Ok, oggi non ci lavoro, va bene, magari in futuro le cose cambieranno, chi lo sa? ma non mi sentirò mai lontano. Una parte importante del mio cuore è lì. E lo sarà per sempre".

Del Piero, restando in tema Juventus, ha poi sottolineato come i giocatori che vestono quella maglia siano costantemente sotto pressione. Secondo l'ex numero 10, la Juve rappresenterebbe qualcosa di più di un club in Italia e questo porterebbe a responsabilità che vanno oltre al semplice campo di gioco. Sul caso Fagioli, Del Piero si è poi detto perplesso, evidenziando come ai suoi tempo mai avrebbe infranto quelle ferree regole che gli sarebbero potute costare potenzialmente la carriera.

Juventus, Cobolli Gigli: 'Conte? suggerirei di non farlo tornare in bianconero, il club deve lasciar stare i vecchi nomi'

Un altro personaggio di cui recentemente si è parlato per un suo possibile ritorno alla Juventus è stato Antonio Conte, un'ipotesi che l'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli ha voluto scongiurare: "Conte lo vedo bene in tantissime squadre, perché è indubbiamente un allenatore di grande capacità con carattere particolare.

Se dovessi però suggerire un nome non farei il suo. La Juventus deve lasciar stare i vecchi ritorni. Adesso stiamo vivendo l’Allegri bis, che io continuo a sostenere, ma che forse doveva essere evitato". Questo è quanto detto a Cose di Calcio da Cobolli Gigli che poi, restando in tema Juventus, ha poi parlato del caso scommesse che ha colpito recentemente Fagioli: secondo l'ex presidente, il club bianconero dovrà accompagnare il giocatore verso un percorso di redenzione nei confronti di una malattia seria come la ludopatia. In merito, la Juventus proprio nelle scorse ore ha emesso un comunicato stampa nel quale sottolinea la sua vicinanza al centrocampista classe 2001.