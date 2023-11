Uno dei giocatori che sarà al centro delle cronache di mercato nei prossimi mesi è Mkhitaryan, che è in scadenza di contratto a giugno con l'Inter. L'armeno, però, sarebbe finito nel mirino del Barcellona già per gennaio dopo il grave infortunio subito in Nazionale da Gavi, che probabilmente tornerà in campo solamente il prossimo anno. Anche il Napoli potrebbe intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo e tra i nomi accostati al club di Aurelio De Laurentiis ci sarebbe quello di Giacomo Bonaventura della Fiorentina, anche perché gli azzurri rischiano di perdere Piotr Zielinski, che è in scadenza di contratto e al momento non è ancora arrivato l'accordo per il rinnovo.

Barcellona su Mkhitaryan

Il Barcellona è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato, dopo il grave infortunio subito da Gavi, che rischia di restare ai box per i prossimi nove mesi. I blaugrana stanno sondando il terreno su diverse piste e tra queste ci sarebbe quella che porterebbe a Mkhitaryan. L'armeno ha il contratto in scadenza a giugno con l'Inter e proprio per questo in caso di offerta a gennaio la società nerazzurra potrebbe anche prenderla in considerazione.

Simone Inzaghi lo ritiene imprescindibile all'interno del proprio scacchiere tattico, ma riuscire a piazzare sul mercato un giocatore in scadenza a giugno porterebbe dei benefici per il bilancio.

In questa stagione il classe 1989 ha messo a segno due reti e collezionato tre assist in dodici partite di campionato. Pur non essendo giovanissimo, dunque, l'Inter potrebbe accettare di discutere la cessione di Mkhitaryan solamente se il Barcellona accetterà di mettere sul piatto una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro più bonus.

Non è da escludere che poi il ricavato sia girato al Napoli per anticipare l'approdo a Milano di Piotr Zielinski, altro giocatore in scadenza di contratto.

Napoli su Bonaventura

Proprio il possibile addio di Piotr Zielinski [VIDEO]sta facendo correre ai ripari il Napoli. Gli azzurri cercano un centrocampista di qualità che possa giocare in ogni ruolo in mezzo al campo e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Giacomo Bonaventura.

Il centrocampista anche quest'anno sta trascinando la Fiorentina avendo segnato ben cinque gol in dodici partite di campionato, conquistandosi anche un posto in Nazionale. Il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe anticipare l'approdo all'ombra del Vesuvio mettendo sul piatto dei viola una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Se la società di Commisso non accetterà a quel punto il tentativo sarà rimandato per giugno, quando si libererà a parametro zero.