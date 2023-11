Il Crotone vince e convince nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C 2023-2024, battendo il Brindisi per 1-0. Gli squali, nonostante il turnover, riescono a mettere in campo una formazione equilibrata e con voglia di fare bene. A decidere la sfida è una rete siglata da Orazio Pannitteri al 23' del primo tempo. A pochi minuti dalla sfida il Crotone di Lamberto Zauli ha dovuto fare a meno del difensore Federico Papini, fermatosi per un risentimento muscolare.

Nel prossimo turno di Coppa, il 29 novembre, il Crotone affronterà in trasferta il Catania allo Stadio "Massimino".

Crotone, missione compiuta

Contava solo il risultato e i padroni di casa sono riusciti a ottenere il passaggio del turno. Gli squali vincono una gara insidiosa ma importante per 1-0 contro il Brindisi. Il match ha vissuto di poche emozioni e ha visto gli squali trovare il gol con Orazio Pannitteri, che in questa gara è tornato ad avere la maglia da titolare.

Pochissime le occasioni concesse dai rossoblù agli avversari, con un D'Alterio che tra i pali ha vissuto una serata di pochi sussulti.

Buone risposte per Zauli

La gara dello "Scida" ha concesso buone risposte al tecnico del Crotone Lamberto Zauli. Tra i calciatori che hanno evidenziato una prestazione particolarmente positiva, oltre all'attaccante Orazio Pannitteri, c'è stato anche il centrocampista Vinicius.

Inoltre ancora una volta il portiere Francesco D'Alterio si è dimostrato un "talismano" per i colori rossoblù: seconda gara da titolare in questa stagione e seconda vittoria di misura senza incassare reti.

Anche i difensori hanno mostrato affiatamento e personalità, arginando le azioni offensive della squadra pugliese che, al termine dei 90 minuti di gioco, ha dovuto alzare bandiera bianca e salutare così il torneo.

La prossima sfida di Coppa Italia sarà col Catania

Nel prossimo turno di Coppa Italia di Serie C il Crotone sarà impegnato in trasferta, sempre in gara unica, contro il Catania. Nel secondo turno eliminatorio della competizione gli etnei hanno battuto in trasferta (2-3) il Picerno, aggiudicandosi il "pass" per la fase successiva.

L'orario della gara del 29 novembre sarà comunicato nei prossimi giorni.

La sfida del "Massimino" rappresenterà il secondo confronto stagionale tra le due formazioni: infatti Crotone ha già battuto nella prima giornata di campionato il Catania (0-1) in Sicilia grazie a una rete siglata da Alessio Tribuzzi.